Такой день. Пожар в барнаульской девятиэтажке и запрет самокатов в День Победы
Главное за 26 апреля
26 апреля 2025, 23:30, ИА Амител
Фото: Vlad Panov / unsplash.com
В Барнауле 9 мая не будут работать электросамокаты в местах проведения праздничных мероприятий. Об этом сообщил замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.
В Барнауле четыре человека пострадали при столкновении автобуса № 35 и легкового автомобиля. ДТП случилось на пересечении Малахова и Антона Петрова.
В поселке Казачий Первомайского района браконьеры устроили охоту на лосиху с лосенком. Все случилось в центре населенного пункта, рассказал очевидец.
Пожар в квартире на восьмом этаже жилой девятиэтажки потушили на улице Юрина в Барнауле. Там из-за сигареты горел балкон и личные вещи.
Комментарии 0