Такой день. Пожар в барнаульской девятиэтажке и запрет самокатов в День Победы

Главное за 26 апреля

26 апреля 2025, 23:30, ИА Амител

Фото: Vlad Panov / unsplash.com

В Барнауле 9 мая не будут работать электросамокаты в местах проведения праздничных мероприятий. Об этом сообщил замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

В Барнауле четыре человека пострадали при столкновении автобуса № 35 и легкового автомобиля. ДТП случилось на пересечении Малахова и Антона Петрова.

В поселке Казачий Первомайского района браконьеры устроили охоту на лосиху с лосенком. Все случилось в центре населенного пункта, рассказал очевидец.

Пожар в квартире на восьмом этаже жилой девятиэтажки потушили на улице Юрина в Барнауле. Там из-за сигареты горел балкон и личные вещи.