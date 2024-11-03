Такой день. Пожар в барнаульской многоэтажке и судьба острова Побочень

Главное за 3 ноября

03 ноября 2024, 23:30, ИА Амител

Осенний лес / Фото: Ewa Stepkowska / unsplash.com

Остров Побочень в Барнауле сохранит рекреационный статус и его не планируют застраивать высотными домами, заявил заместитель главы города Андрей Федоров. По его словам, на сегодня территория острова относится к землям лесного фонда и покрыта городскими лесами. И пока этот статус не снят, любая застройка здесь невозможна.

В Барнауле водитель автобуса № 35 сбил пенсионерку на пересечении улиц Георгиева и Антона Петрова. В результате наезда горожанка получила травмы и была госпитализирована.

В Барнауле сотрудники МЧС спасли 12 человек при пожаре в девятиэтажке на улице Антона Петрова, где в одном из подъездов загорелся электрощит. На месте работали 30 специалистов и 7 единиц техники.

В Алтайском крае следователи возобновили дело двухлетней давности о гибели девушки в больнице Рубцовска. На контроль расследование взял глава СКР Александр Бастрыкин.