Такой день. Праздничный стол для пони и смертельный пожар
Главное за 2 января
02 января 2025, 23:30, ИА Амител
В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" накрыли праздничный стол для трех пони. Животных угостили красиво поданными огурцами, помидорами, яблоками, морковью, свеклой, капустой и овсом.
В алтайском поселке Малиновое Озеро ночное небо стало кроваво-красным. Причиной этого могла послужить магнитная буря, которая обрушилась на планету в первый день 2025 года.
За 11 месяцев 2024 года в Алтайском крае случилось 2171 ДТП, в которых погибли 204 человека и 2835 были травмированы. Общее количество аварий по сравнению с тем же периодом 2023 года уменьшилось на 3,5%.
Два человека погибли при пожаре в двухэтажке в селе Быстрый Исток. По предварительным данным, возгорание возникло из-за того, что на работающую электроплиту упала подушка.
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