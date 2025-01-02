Такой день. Праздничный стол для пони и смертельный пожар

Главное за 2 января

02 января 2025, 23:30, ИА Амител

Зима и снег в Барнауле / Фото: amic.ru

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" накрыли праздничный стол для трех пони. Животных угостили красиво поданными огурцами, помидорами, яблоками, морковью, свеклой, капустой и овсом.

В алтайском поселке Малиновое Озеро ночное небо стало кроваво-красным. Причиной этого могла послужить магнитная буря, которая обрушилась на планету в первый день 2025 года.

За 11 месяцев 2024 года в Алтайском крае случилось 2171 ДТП, в которых погибли 204 человека и 2835 были травмированы. Общее количество аварий по сравнению с тем же периодом 2023 года уменьшилось на 3,5%.

Два человека погибли при пожаре в двухэтажке в селе Быстрый Исток. По предварительным данным, возгорание возникло из-за того, что на работающую электроплиту упала подушка.