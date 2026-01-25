Такой день. Праздник у студентов, антидроновые учения и ДТП с автобусом

О главных событиях региона 25 января

25 января 2026, 23:00, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем российского студенчества, который отмечается 25 января. Они пообещали и дальше улучшать условия для получения студентами качественного образования для их самореализации и творчества.

Подразделения Росгвардии в Алтайском крае провели учения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В маневрах были задействованы бойцы спецназа ОМОН "Форпост", сотрудники вневедомственной охраны и военнослужащие полка по охране важных государственных объектов. Основной целью учений стала отработка взаимодействия между различными силами и структурами с применением современных методов борьбы с дронами.

В Барнауле 25 января автобус въехал в опору ЛЭП, в результате были травмированы два человека. Водитель и пассажирка получили телесные повреждения и доставлены в городскую больницу № 1. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Отмечается, что всего в автобусе было три пассажира.