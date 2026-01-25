Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем студента

Они пообещали и дальше улучшать условия обучения

25 января 2026, 10:30, ИА Амител

Студенты университета / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравляют жителей Алтайского края с Днем российского студенчества, который отмечается 25 января.

«Мы по-настоящему гордимся нашими студентами: они много делают для развития Алтайского края, их успехи в самых разных областях деятельности отмечены на всероссийском уровне, а активное волонтерское и студотрядовское движение являются визитными карточками нашего региона», – говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.

Также губернатор и председатель АКЗС пообещали и дальше улучшать условия для получения студентами качественного образования для их самореализации и творчества. Они пожелали учащимся здоровья, удачи, оптимизма, веры в себя, новых побед и достижений.

