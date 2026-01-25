Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем студента
Они пообещали и дальше улучшать условия обучения
25 января 2026, 10:30, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравляют жителей Алтайского края с Днем российского студенчества, который отмечается 25 января.
«Мы по-настоящему гордимся нашими студентами: они много делают для развития Алтайского края, их успехи в самых разных областях деятельности отмечены на всероссийском уровне, а активное волонтерское и студотрядовское движение являются визитными карточками нашего региона», – говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.
Также губернатор и председатель АКЗС пообещали и дальше улучшать условия для получения студентами качественного образования для их самореализации и творчества. Они пожелали учащимся здоровья, удачи, оптимизма, веры в себя, новых побед и достижений.
Ранее студент из Африки Трезор Лиган победил в конкурсе "Мистер Сибири 2025". О том, как он попал в Барнаул и полюбил Россию, молодой человек рассказал корреспонденту amic.ru Вячеславу Кондакову.
10:57:59 25-01-2026
Фамилии интересные
11:59:20 25-01-2026
Гость (10:57:59 25-01-2026) Фамилии интересные ... Да. Украинские. Ииии....
15:26:36 25-01-2026
Гость (11:59:20 25-01-2026) Да. Украинские. Ииии....... А президент Беларуси. ЛукашенКО? У него тоже украинская фамилия?
15:24:14 25-01-2026
Гость (10:57:59 25-01-2026) Фамилии интересные ... И что? Страна у нас многонациональная. Например Сергей Кириенко, тоже человек с украинской фамилией, первый зам руководителя администрации Президента. На что намек?
12:33:37 25-01-2026
А третий, на букву Г, недавний студент, всегда и сразу начальник, почему не поздравил, улыбаясь?
13:21:40 25-01-2026
Что-то поздновато они поздравили. День студента всегда был и будет 17 ноября. Хоть бы загуглили что ли в интернете. А сегодня православный праздник. День святой Татианы.
16:09:01 25-01-2026
Гость (13:21:40 25-01-2026) Что-то поздновато они поздравили. День студента всегда был и... День студентов в нашей стране традиционно отмечается 25 января, хотя международный День студенчества празднуется 17 ноября. Такие двойные именины российские студенты получили благодаря открытию Московского университета в 1755 году. Ферштейн? Первый универ в России в этот день открыли. С тех пор и празднуют у нас в этот день. А Татьянин день здесь ни причем.