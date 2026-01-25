НОВОСТИПроисшествия

Двоих увезли в больницу после наезда автобуса на опору ЛЭП в Барнауле

Почему транспортное средство въехало в столб, не уточняется

25 января 2026, 18:25, ИА Амител

Автобус врезался в столб в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
Автобус врезался в столб в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле 25 января автобус въехал в опору ЛЭП, в результате были травмированы два человека, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, авария случилась в 15:25 на пр. Ленина, у дома № 46. Предварительно установлено, что водитель 1966 года рождения ехал на автобусе ПАЗ № 25 и врезался в столб.

«В результате ДТП водитель и пассажир автобуса (женщина 1973 года рождения) получили телесные повреждения, доставлены в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи», – сообщают правоохранители.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Отмечается, что всего в автобусе было три пассажира.

ДТП на пр. Ленина

Также автомобиль сбил на пр. Строителей 65-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу без светофора. Ее увезли в больницу.

Барнаул ДТП автобусы

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

18:33:44 25-01-2026

Да мне этот столб тоже давно не нравился

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:38 26-01-2026

Гость (18:33:44 25-01-2026) Да мне этот столб тоже давно не нравился... Поганый столб - на нем камера висит.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Екх

18:37:39 25-01-2026

У них там же выделенка! Теперь точно проезд поднимут

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:13:01 25-01-2026

поскользнулся...бывает...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:37:11 25-01-2026

Водитель выполняет функцию кассира/кондуктора, имеет персональный контакт и денежные отношения с каждым пассажиром - это влияет на водителя и концентрация на вождение автобуса снижается и логическое следствие - ДТП или текучка кадров. Такое совместительство работ, может быть, допустимо в длительных маршрутах без пассажиропотока.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:56:52 25-01-2026

Ну залипал в телефон, ну и че такого ? Ну отвлекся и врезался .
Я вот часто тетенек виду на Лэндах или Лисянах которые едут и в телефонах зависают

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

21:54:43 25-01-2026

Гость (19:56:52 25-01-2026) Ну залипал в телефон, ну и че такого ? Ну отвлекся и врезалс... Что только не увидишь в окно автобуса, устроившись на пассажирское сиденье.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:24:38 25-01-2026

Гость (19:56:52 25-01-2026) Ну залипал в телефон, ну и че такого ? Ну отвлекся и врезалс... Он с 1966 сяс (ну это твои стиль писанины) 2026, сколь дядиньки лет? Еще плюсует кто-то.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:41:09 25-01-2026

... Обесточить.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:22 26-01-2026

нельзя пускать за руль пенсионеров тем более в общественный транспорт.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:03 26-01-2026

Гость (09:14:22 26-01-2026) нельзя пускать за руль пенсионеров тем более в общественный ... Нельзя. Но к данной ситуации это не относится, ему до пенсии еще работать и работать целых 5 лет.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:35 26-01-2026

Гость (09:14:22 26-01-2026) нельзя пускать за руль пенсионеров тем более в общественный ... Дык 60 лет - это не пенсионер.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Крот

09:57:48 26-01-2026

если всех водителей пенсионеров из автобусов убрать, то тогда вообще машины на линию не выдут...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:17:28 26-01-2026

Столб на дорогу вышел в неположенном месте. Бывает.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Работник

15:39:59 27-01-2026

Ему жёстко подрезал водитель 10 маршрута.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:01:46 27-01-2026

Гонки автобусников не прекращаются. В прошлом месяце приготовившись выходить, слышу переговоры водителей на светофоре. Через открытое окно один жалуется коллеге, что его постоянно подрезает 55й, попросил придержат. Мы поехали, приятель водителя блокнул 55, который действительно всю дорогу пристраивался перед нами.

  1 Нравится
Ответить
