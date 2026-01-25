Двоих увезли в больницу после наезда автобуса на опору ЛЭП в Барнауле
Почему транспортное средство въехало в столб, не уточняется
25 января 2026, 18:25, ИА Амител
В Барнауле 25 января автобус въехал в опору ЛЭП, в результате были травмированы два человека, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
По данным ГИБДД, авария случилась в 15:25 на пр. Ленина, у дома № 46. Предварительно установлено, что водитель 1966 года рождения ехал на автобусе ПАЗ № 25 и врезался в столб.
«В результате ДТП водитель и пассажир автобуса (женщина 1973 года рождения) получили телесные повреждения, доставлены в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи», – сообщают правоохранители.
Полиция проводит проверку по факту случившегося. Отмечается, что всего в автобусе было три пассажира.
Также автомобиль сбил на пр. Строителей 65-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу без светофора. Ее увезли в больницу.
18:33:44 25-01-2026
Да мне этот столб тоже давно не нравился
13:20:38 26-01-2026
Гость (18:33:44 25-01-2026) Да мне этот столб тоже давно не нравился... Поганый столб - на нем камера висит.
18:37:39 25-01-2026
У них там же выделенка! Теперь точно проезд поднимут
19:13:01 25-01-2026
поскользнулся...бывает...
19:37:11 25-01-2026
Водитель выполняет функцию кассира/кондуктора, имеет персональный контакт и денежные отношения с каждым пассажиром - это влияет на водителя и концентрация на вождение автобуса снижается и логическое следствие - ДТП или текучка кадров. Такое совместительство работ, может быть, допустимо в длительных маршрутах без пассажиропотока.
19:56:52 25-01-2026
Ну залипал в телефон, ну и че такого ? Ну отвлекся и врезался .
Я вот часто тетенек виду на Лэндах или Лисянах которые едут и в телефонах зависают
21:54:43 25-01-2026
Гость (19:56:52 25-01-2026) Ну залипал в телефон, ну и че такого ? Ну отвлекся и врезалс... Что только не увидишь в окно автобуса, устроившись на пассажирское сиденье.
22:24:38 25-01-2026
Гость (19:56:52 25-01-2026) Ну залипал в телефон, ну и че такого ? Ну отвлекся и врезалс... Он с 1966 сяс (ну это твои стиль писанины) 2026, сколь дядиньки лет? Еще плюсует кто-то.
22:41:09 25-01-2026
... Обесточить.
09:14:22 26-01-2026
нельзя пускать за руль пенсионеров тем более в общественный транспорт.
09:38:03 26-01-2026
Гость (09:14:22 26-01-2026) нельзя пускать за руль пенсионеров тем более в общественный ... Нельзя. Но к данной ситуации это не относится, ему до пенсии еще работать и работать целых 5 лет.
09:38:35 26-01-2026
Гость (09:14:22 26-01-2026) нельзя пускать за руль пенсионеров тем более в общественный ... Дык 60 лет - это не пенсионер.
09:57:48 26-01-2026
если всех водителей пенсионеров из автобусов убрать, то тогда вообще машины на линию не выдут...
11:17:28 26-01-2026
Столб на дорогу вышел в неположенном месте. Бывает.
15:39:59 27-01-2026
Ему жёстко подрезал водитель 10 маршрута.
16:01:46 27-01-2026
Гонки автобусников не прекращаются. В прошлом месяце приготовившись выходить, слышу переговоры водителей на светофоре. Через открытое окно один жалуется коллеге, что его постоянно подрезает 55й, попросил придержат. Мы поехали, приятель водителя блокнул 55, который действительно всю дорогу пристраивался перед нами.