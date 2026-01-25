Двоих увезли в больницу после наезда автобуса на опору ЛЭП в Барнауле

Почему транспортное средство въехало в столб, не уточняется

Автобус врезался в столб в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле 25 января автобус въехал в опору ЛЭП, в результате были травмированы два человека, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, авария случилась в 15:25 на пр. Ленина, у дома № 46. Предварительно установлено, что водитель 1966 года рождения ехал на автобусе ПАЗ № 25 и врезался в столб.

«В результате ДТП водитель и пассажир автобуса (женщина 1973 года рождения) получили телесные повреждения, доставлены в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи», – сообщают правоохранители.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Отмечается, что всего в автобусе было три пассажира.

