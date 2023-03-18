Такой день. Празднование годовщины воссоединения Крыма с РФ и подготовка к паводку

Главное за 18 марта

18 марта 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 18 марта отметили девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией. В этом году власти решили не проводить крупных митингов и концертов, а сделать упор на мелкие мероприятия: раздачу ленточек, мастер-классы, выступления, соревнования и так далее.

В администрации Барнаула рассказали, как город подготовился к паводку в весенне-летний период 2023 года. В краевой столице активно расчищают кровли и придомовые территории от снега и льда, чистят ливнёвки и вывозят снег с улиц, провели подготовительные мероприятия к прохождению половодья на электросетевых объектах и трамвайных путях.

Похолодание до -20 градусов придёт в Алтайский край в ночь на понедельник, 20 марта. Такие показатели ожидаются местами по северу края. В других же районах термометры покажут -10...-15 градусов.

Ледовую переправу через Обь в Камне-на-Оби закрыли 18 марта. Таким образом, в Алтайском крае не осталось действующих ледовых переправ.