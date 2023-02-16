Такой день. Приговор барнаульской активистке и слух об обысках в краевом Минздраве

О главных событиях Алтайского края за 15 февраля

16 февраля 2023, 00:13, ИА Амител

Фото: unsplash.com

15 февраля в СМИ появилась информация об обысках в Минздраве Алтайского края. Предполагалось, что оперативные мероприятия могли проводить из-за одной из закупок министерства.

Позднее в пресс-службе ведомства опровергли слухи об обысках.

В Барнауле и Бийске продлили режим "чёрного неба". В мэрии краевой столицы отметили, что рекомендовали предприятиям сократить выбросы в атмосферу.

Адвокат барнаульской активистки Марии Пономаренко, которую осудили на шесть лет колонии общего режима за дискредитацию ВС РФ, поделился своим мнением о вынесенном приговоре Ленинского суда Барнаула. Дмитрий Шитов рассказал amic.ru, что сторона защиты будет подавать апелляцию и пытаться оспорить решение судьи.