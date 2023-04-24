Такой день. Приговор по громкому делу о ДТП и хедлайнер "Цветения маральника"

О главных событиях Алтайского края за 24 апреля

24 апреля 2023, 23:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты АКЗС планируют внести изменения в правила декларирования собственных доходов и их публикации на сайте краевого парламента. Теперь все сведения о доходах, имуществе народных избранников, а также их жён и детей будут обезличены, информация станет носить статистический характер. Поправки в закон могут принять на апрельской сессии Заксобрания.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посмотрел, как в Барнауле достраивают детский сад № 282, который должны сдать в июне 2023 года. Дошкольное учреждение на 330 мест строится в квартале 2038 Индустриального района Барнаула.

Группа "Градусы" станет хедлайнером фестиваля "Цветение маральника", который пройдёт 29 апреля на территории "Бирюзовой Катуни". Праздник считается открытием туристического сезона и совпадает со временем цветения "алтайской сакуры". Площадки начнут работу в 12:00. Вход на все мероприятия свободный.

В Барнауле осудили таксиста Фирдавса Умарова, обвиняемого в смертельном ДТП на Павловском тракте в марте 2022 года. Ему дали шесть лет и восемь месяцев в колонии общего режима. Плюс запрет управлять транспортными средствами на три года. Также удовлетворили гражданский иск на 4 млн рублей. Умарова взяли под стражу прямо в зале суда.