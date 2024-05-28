Такой день. Приговор сыну экс-депутата АКЗС и бесплатный фитнес для участников СВО

О главных событиях Алтайского края за 28 мая

28 мая 2024, 23:58, ИА Амител

Закат в поле у моря / Фото: unsplash.com

В Алтайском госуниверситете 28 мая состоялась конференция работников и обучающихся вуза, в ходе которой определили нового ректора. Как и ожидалось, им вновь стал действующий руководитель учебного заведения, доктор экономических наук, профессор Сергей Бочаров. Он будет руководить классическим вузом ближайшие пять лет.

В Барнауле несколько фитнес-клубов будут выдавать абонементы участникам специальной военной операции для занятий спортом. Об этом заявил министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов.

Московский театр кукол имени Сергея Образцова (ГАЦТК) приедет в Барнаул в рамках Всероссийского фестиваля театров кукол "Зазеркалье", который состоится с 11 по 16 октября 2024 года. Об этом рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на пресс-конференции 27 мая.

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 21-летнему Александру Бушкову – сыну бывшего депутата АКЗС Николая Бушкова. Его признали виновным в смертельном ДТП на Октябрьской магистрали, которое случилось в прошлом году.