Такой день. Продление ареста Манишину и продолжение дождей на Алтае

О главных событиях региона за 3 июня

03 июня 2024, 23:45, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com

В понедельник, 3 июня, в Калманском суде на шесть месяцев, до 21 ноября, продлили срок содержания под стражей Виталию Манишину, которого обвиняют в убийствах 11 женщин и девушек. Рассмотрение дела возможного "политеховского" маньяка должно начаться через две недели: 17 июня. Суд решил, что все заседания будут проходить в закрытом режиме.

Как отметил наш корреспондент, во время заседания Манишин всегда старался спрятать лицо: натягивал капюшон, отворачивался от всех, смотрел в стену или наклонял голову.

Осадки прогнозируют синоптики в Алтайском крае в большинстве дней начавшейся недели: дожди, местами с грозами, пройдут 4-го, ночью 5-го, днем 7-го, сутки 8 и 9 июня. При этом во вторник и пятницу порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Об этом рассказала amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.