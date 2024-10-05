Такой день. Прорыв дамбы в Шелаболихе и проект набережной в Барнауле
Главное за 5 октября
05 октября 2024, 23:44, ИА Амител
В Алтайском крае 5 октября прорвало дамбу в райцентре Шелаболихинского района. Власти ввели режим повышенной готовности и устраняют последствия ЧП. Подтоплений жилых домов, приусадебных участков и пострадавших нет.
Застройщик "Селфстроит" (компания "Селф") презентовал проект жилого комплекса на Речном вокзале "Барнаул. Комплекс у реки". Кроме строительства двух домов компания обустроит набережную, доступ к которой будут иметь все барнаульцы и гости города. Стало известно, как она будет выглядеть.
5 октября в России отметили День учителя. В Алтайском крае с этим праздником, в частности, поздравили губернатор Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк.
В Горняке в канализационную насосную станцию рядом с жилыми домами сливали жидкие бытовые отходы. Проблему решили через суд.
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