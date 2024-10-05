Такой день. Прорыв дамбы в Шелаболихе и проект набережной в Барнауле

Главное за 5 октября

05 октября 2024, 23:44, ИА Амител

Последствия прорыва дамбы в Шелаболихе / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае 5 октября прорвало дамбу в райцентре Шелаболихинского района. Власти ввели режим повышенной готовности и устраняют последствия ЧП. Подтоплений жилых домов, приусадебных участков и пострадавших нет.

Застройщик "Селфстроит" (компания "Селф") презентовал проект жилого комплекса на Речном вокзале "Барнаул. Комплекс у реки". Кроме строительства двух домов компания обустроит набережную, доступ к которой будут иметь все барнаульцы и гости города. Стало известно, как она будет выглядеть.

5 октября в России отметили День учителя. В Алтайском крае с этим праздником, в частности, поздравили губернатор Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк.

В Горняке в канализационную насосную станцию рядом с жилыми домами сливали жидкие бытовые отходы. Проблему решили через суд.