Такой день. Проверка разрушающегося общежития и арест барнаульца, сломавшего стенды

О главных событиях Алтайского края за 3 февраля

03 февраля 2023, 23:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле проверяют разрушающееся общежитие, где люди годами не могут получить право собственности на квартиры. Ранее amic.ru рассказал, как люди живут в общежитии на ул. Маяковского, 27а, в котором они покупали жильё через риелторов, но так и не получили документы на квартиры. Семьи с детьми и старики, проживающие в общежитии, в любой момент могут буквально оказаться на улице.

Барнаульцу, который повредил мемориальные стенды с изображениями героев на Аллее памяти воинов-десантников, предъявили обвинение. Ему грозит до трёх лет лишения свободы по ч. 1 ст. 234.4 УК РФ ("Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, обелисков, или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества"). Он находится под домашним арестом.

Заведующий патологоанатомическим отделением Краевого клинического центра охраны материнства и детства, главный внештатный детский специалист регионального Минздрава по патоморфологии Юрий Нестеров рассказал о первых выводах после смерти мальчика в Волчихинской ЦРБ.