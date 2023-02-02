Жителей общежития в Барнауле угрожают выселить, якобы они получили квартиры незаконно

Жильцы этого общежития годами не могут получить "свои" квартиры в собственность, хотя многие заплатили за них при покупке

02 февраля 2023, 07:30, Антон Дегтярев

Дом на ул. Маяковского, 27а / Фото: Екатерина Смолихина

Жители дома на ул. Маяковского, 27а, годами не могут получить право собственности на квартиры. Многие из них покупали здесь жильё через риелторов, но так и не получили документы на квартиры.

При этом здание медленно разрушается – там холодно, а крыша постоянно протекает. Управляющей компании у дома нет, и занимается этим зданием стоящая рядом Центральная заготовительная мастерская "Барнаульская", к которой относится общежитие.

Люди бы хотели съехать из дома, да некуда. И семьи с детьми, и старики, проживающие в общежитии, в любой момент могут буквально оказаться на улице – причём совершенно законно. Amic.ru постарался разобраться в запутанной ситуации.

"Смирилась с тем, что меня кинули"

В разбитом четырёхэтажном общежитии на ул. Маяковского, 27а, уже много лет люди живут без права собственности на жильё. Все 36 квартир в этом здании людям не принадлежат и, кажется, не принадлежат никому. Кто-то живёт здесь ещё с девяностых, комнату им или их родственникам дал завод. А кто-то купил помещение в этом здании за "смешные деньги".

Например, пенсионерка Любовь Брагина приобрела свою квартиру ещё в 2005 году за 580 тысяч рублей. Ну как приобрела – официально в собственности у неё этой квартиры нет. Сейчас она живёт здесь фактически незаконно.

"Я на "Кащейке" продала, с риелтором договорилась, купила комнату. Документы обещали, но их нет. Обещали, что документы сделают. Я на риелтора понадеялась. Она сказала, что всё составит и принесёт мне. Но ничего не сделали, риелтор пропал, испарился, вроде как даже изменил имя. Я три года пыталась сделать документы, бегала, но так мне ничего и не дали. Ходила в полицию, в прокуратуру. Потом плюнула на всё, смирилась с тем, что меня кинули", – объясняет Любовь Брагина.

Сейчас у женщины на руках есть только прописка и так называемый предварительный договор покупки квартиры. Этот документ она считает основанием для того, чтобы жить в доме. Бумага якобы подписана Александром Трепаковым, генеральным директором ЦЗМ "Барнаульская", на договоре указаны его паспортные данные.

Александр Трепаков – это тот, кого жители дома винят буквально во всех своих бедах. По их словам, дом сейчас по факту не принадлежит Трепакову, но жильцы считают, что он за него отвечает. Именно ЦЗМ "Барнаульская" в лице Трепакова собирает с жильцов деньги за отопление и электричество. Люди отдают деньги бухгалтеру этой фирмы, а взамен им возвращают чеки.

Предварительный договор "покупки" квартиры / Фото: amic.ru

Трепаков, как утверждают жители, якобы лично продавал квартиры им в доме, который по факту даже не является жилым. Кто-то, как Любовь Брагина, "купил" недвижимость за 580 тысяч рублей, а кто-то – и вовсе за 300 тысяч. У жителей в доме оформлены прописки, однако от выселения в случае чего это их не спасёт.

В разговорах с жителями продажу недвижимости в доме Александр Трепаков отрицает и утверждает, что те заселились сюда незаконно. По словам Любови Брагиной, их бизнесмен называет бомжами и говорит, что они "заселились в дом просто так". Однако люди с этим не согласны.

Кому принадлежит дом?

Четырёхэтажное здание на ул. Маяковского, 27а, было построено ещё в 1989 году трестом "Алтайагроспецмонтаж». Это был учебно-лабораторный комплекс с общежитием на 80 мест. Комнаты в общежитии занимали работники завода.

В 1990-х годах трест приватизировали, корпус выкупил коллектив "Алтайагроспецмонтажа". Затем все структурные подразделения вышли из состава треста и стали самостоятельными юрлицами. Здание общежития перешло к ЦЗМ "Барнаульская»" (его гендиректор – это как раз Александр Трепаков). При этом свой статус учебного комплекса с общежитием здание сохранило.

В барнаульской мэрии нам подтвердили, что официальным владельцем здания является ЦЗМ "Барнаульская" на основании договора купли-продажи от 1992 года.

Проблемы дома

Содержанием дома ЦЗМ почти не занимается, утверждают жители. Люди уверяют: никакого ремонта почти за 30 лет в доме не было и находится он в ужасном состоянии. Только жильцы самостоятельно заделывают трещины.

"Крыша сильно течёт, вода капает до третьего этажа. Не так давно соседи жаловались, что капает прямо на их кровать. По весне ситуация самая плохая, всё в воде", – говорит Любовь Брагина.

Девушка из другой квартиры рассказала журналистам amic.ru, что ещё летом 2022 года они покрасили потолок, а в январе он весь почернел. В ванной, говорит она, тоже уже давно много плесени, которая появляется очень быстро, сколько её ни убирай.

Подъезд в доме на ул. Маяковского, 27а / Фото: Екатерина Смолихина

Кроме того, в доме совсем нет горячей воды и чуть тёплые батареи, жалуются проживающие тут барнаульцы. Несколько лет назад жители сами поставили в доме дверь с домофоном, потому что им якобы обещали за это сделать ремонт.

"Трепаков говорил, мол, поставьте домофон, и я сделают ремонт в подъезде. Поставили, мы всё оплатили, ремонта не было. У нас люди сбрасываются и латают крышу за свой счёт. По уму общагу можно привести в порядок, всё сделать нормально, но даже копейку выделить не могут. 20 с лишним лет он правит, но даже на побелку помещения деньги не даёт. Люди хотели сами поменять стояк, ключ от подвала он тоже не даёт", – рассказывает жительница дома Татьяна Овчинникова.

Жители объясняют, что руководитель ЦЗМ отказывается делать что-либо в доме из-за якобы накопленной огромной задолженности за отопление и электричество. При этом люди говорят, что многие из них платят за "коммуналку" вовремя. Конечно, признаются они, должники в доме тоже есть, но с такими решать вопросы надо отдельно. Жильцы считают, что все от некоторых недобросовестных личностей страдать не должны.

Жильцы даже готовы ремонтировать что-то самостоятельно, но, говорят они, согласны сделать это, только если им дадут в собственность их квартиры.

При этом в экстренных ситуациях ЦЗМ "Барнаульская" всё же отправляет своих рабочих к зданию. Любовь Брагина отмечает, что к ним всё-таки приходят электрики и слесари, чтобы отремонтировать сломавшиеся коммуникации. Однако ситуацию в целом это не исправляет, устраняются лишь локальные проблемы.

Что показали проверки дома?

В барнаульской мэрии редакции amic.ru пояснили, что специалисты администрации осматривали дом и нашли в нём ряд проблем.

"В ходе осмотров было выявлено намокание и отслоение наружной версты, разрушение кирпичной кладки стен, карнизных плит, деформация стены бокового фасада, в местах общего пользования отслоение штукатурного слоя. В подвальном помещении наблюдалась повышенная влажность. В результатах обследования технического состояния здания содержатся выводы о ненадлежащем техническом состоянии здания", – отметили в мэрии.

При этом, подчёркивают в администрации, за объектом всё еще следят. Независимо от форм собственности и назначения здания ЦЗМ "Барнаульская" запускает отопление в доме.













































































Дом на ул. Маяковского, 27а

Дом на ул. Маяковского, 27а / Фото: Екатерина Смолихина

Что дальше?

Выхода из ситуации, который устроил бы жильцов, кажется, нет совсем. Квартиры номинально им не принадлежат и даже переселить их куда-то мэрия не может. Жители рассказывают, что несколько раз к ним приезжали полиция, прокуратура и представители администрации Октябрьского района. По словам людей, ситуация чиновников шокировала, однако за год ничего так и не изменилось. Объект всё ещё формально никому не принадлежит.

ЦЗМ "Барнаульская" пыталась судиться с мэрией за то, чтобы признать право собственности на общежитие. Мэрия же подала встречный иск о том, чтобы отдать объект во владение Барнаула. Арбитражный суд иск мэрии не удовлетворил, сообщает пресс-служба мэрии. Правда, в законную силу это решение пока не вступило.

Кроме того, Октябрьский районный суд Барнаула рассмотрел иск администрации района о возложении на ЦЗМ "Барнаульская" обязанностей по нескольким пунктам. Это восстановление исправности строительных конструкций, систем, сетей, элементов инженерно-технического обеспечения здания. Перечисленные работы компания должна будет проводить "в соответствии с требованиями законодательства, действующими строительными, противопожарными, экологическими, санитарно-техническими нормами и правилами", пояснили в мэрии.

Чек об оплате коммунальных услуг у жительницы дома / Фото: amic.ru

Что говорит Александр Трепаков?

Amic.ru удалось поговорить с Александром Трепаковым и его сыном Игорем, которые поделились с редакцией своей точкой зрения на происходящее с общежитием. Однако вести запись разговора Игорь Трепаков не разрешил. Он пообещал отправить amic.ru ответ на официальный запрос, но за две недели в нашу редакцию никакое письмо так и не пришло.

По закону о СМИ на ответ от официальных лиц, например, даётся семь дней. Мы выдержали двойной срок и решили опубликовать материал без мнения этой стороны, так как не получили даже уведомления о невозможности подготовить письмо за это время. Редакция amic.ru оставляет за господами Трепаковыми право прислать всё-таки свой ответ, который мы рассмотрим и примем решение, что делать с ним дальше.