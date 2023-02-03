Барнаульское общежитие, где грозят всех выселить, проверяют после публикации amic.ru
Люди покупали жильё через риелторов, но так и не получили документы на квартиры, а сейчас здание уже разваливается
03 февраля 2023, 15:45, ИА Амител
В Барнауле проверяют разрушающееся общежитие, где люди годами не могут получить право собственности на квартиры, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
Ранее amic.ru рассказал, как люди живут в общежитии на ул. Маяковского, 27а, в котором они покупали жильё через риелторов, но так и не получили документы на квартиры. Семьи с детьми и старики, проживающие в общежитии, в любой момент могут буквально оказаться на улице.
"Организована доследственная проверка по сообщению СМИ о ненадлежащем содержании общежития в Барнауле. Люди вынуждены проживать в здании, находящемся в ненадлежащем техническом состоянии, имеющем существенное повреждение кровли, разрушение кирпичной кладки стен, деформацию фасада, повышенную влажность в помещениях. При этом владелец здания не принимает мер к его надлежащему обслуживанию и ремонту", – рассказали в ведомстве.
В ходе проверки следователи оценят действия лиц, ответственных за надлежащее оказание услуг по ремонту и содержанию общежития. СК уже осмотрел общежитие, опросил жильцов и запросил необходимые документы.
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил подчинённым проверить состояние общежития и как люди там проживают.
"В ходе проверки будет проведён осмотр многоквартирного дома с участием специалистов, оценена деятельность должностных лиц и обслуживающих организаций. Проведение проверки продолжается. Также контролируется ход процессуальной проверки, проводимой органами СУ СК России по Алтайскому краю", – уточнили в надзорном ведомстве.
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