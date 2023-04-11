Такой день. Расширение программы газификации Алтайского края и деньги детям войны

О главных событиях региона за 11 апреля

11 апреля 2023, 23:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко договорился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером о расширении программы газификации Алтайского края. Теперь газ появится дополнительно ещё в пяти населённых пунктах.

В Барнауле обсудили подготовку к очередному онлайн-голосованию за благоустройство общественных территорий. Как отметил на совещании замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, голосование – уникальный проект, поскольку именно жители решают, какие территории необходимо благоустроить. По этой причине важно обеспечить широкое информирование горожан о возможности принять участие в голосовании.

Дети войны в Алтайском крае могут получить в 2023 году по 2 тысячи рублей ко Дню Победы. Данный вопрос рассмотрят депутаты АКЗС на апрельской сессии, рассказала в ходе онлайн-пресс-конференции председатель комитета по соцзащите и занятости населения Заксобрания Ирина Солнцева.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о развитии региональных оборонных предприятий. В частности, Алтайский геофизический завод, который почти в два раза увеличил объёмы производства в 2022 году, продолжает наращивать объёмы выпуска продукции и в 2023 году. У бийских предприятий прирост составляет от 10% до 35%.