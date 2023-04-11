Дети войны в Алтайском крае могут получить по 2 тысячи рублей ко Дню Победы

Такие выплаты в регионе хотят сделать ежегодными

11 апреля 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: архив amic.ru

Дети войны в Алтайском крае могут получить в 2023 году по 2 тысячи рублей ко Дню Победы. Данный вопрос рассмотрят депутаты АКЗС на апрельской сессии, рассказала в ходе онлайн-пресс-конференции председатель комитета по соцзащите и занятости населения Заксобрания Ирина Солнцева.

Ранее с инициативой ввести ежегодные выплаты детям войны вышел губернатор Виктор Томенко. Сейчас закон предусматривает выплату только в связи с юбилейными годовщинами Победы в Великой Отечественной войне. Если депутаты АКЗС примут необходимую поправку, выплата будет перечислена до 9 мая всем жителям Алтайского края, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, уточнила Солнцева.

Деньги заплатят в независимости от получения мер социальной поддержки по другим основаниям, отметила депутат. Размер выплаты устанавливается указом губернатора. Планируется, что она составит 2000 рублей.

Дополнительно с заявлением для получения выплаты обращаться не нужно. Все необходимые сведения имеются в распоряжении управлений соцзащиты населения, рассказала Ирина Солнцева.

Напомним, по состоянию на начало марта 2023 года в Алтайском крае проживало более 85 тысяч жителей, относившихся к категории "дети войны". Для них действует ряд льгот: внеочередное получение медицинской помощи, материальная помощь при подключении природного газа и некоторые другие. Кроме того, многие жители, попадающие под эту категорию, уже являются льготниками: тружениками тыла, ветеранами труда.