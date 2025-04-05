Такой день. Разрушительный ветер и ДТП с участием поезда и легковушки

Главное за 5 апреля

05 апреля 2025, 23:25, ИА Амител

Фото: Vlad Panov / unsplash.com

Штормовой ветер посрывал крыши, повалил деревья и оставил многих людей без света в Алтайском крае 5 апреля. При порывах его скорость достигала 30 метров в секунду. Экстренные службы работали по привычным и заранее утвержденным схемам, отмечал губернатор Виктор Томенко.

В Камне-на-Оби вандалы осквернили ветеранское кладбище. Хулиганы разбили и повалили надгробья, погнули арматуру креплений, а также повредили ветеранские звезды, кресты и бетонные основания памятников. Правоохранители возбудили уголовное дело.

ДТП с участием автомобиля и грузового поезда произошло в Ленинском районе Барнаула. В результате столкновения схода с пути локомотива и вагонов не произошло, задержки в движении поездов также не было.

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало семь жителей Алтайского края. Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники региона с жалобами на укусы обратились десять человек, из них шестеро детей до 17 лет.