Такой день. Рекордное потепление на Алтае и высокая численность клещей

О главных событиях региона за 2 апреля

03 апреля 2025, 00:20, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com / Dewang Gupta

Жители 29 домов на улице Заречной села Усть-Калманка Алтайского края уже два года отрезаны от цивилизации. Они просят местные власти помочь построить переправу через реку Калманку, которая разделяет населенный пункт на две части. За рекой находится вся необходимая инфраструктура: магазины, аптека, больницы и другие учреждения. Мост через водную преграду существует, но находится он в трех километрах от улицы Заречной и идти до него пенсионерам тяжело. В прежние годы каждую весну им делали переправу, однако уже два года сельчане остаются без нее – администрация отказывается строить "мостик", переживая за безопасность жителей.

Предложение привязать индексацию пенсий к потребительской корзине пожилого человека не решает проблему нехватки денег у пенсионеров, а в каком-то отношении даже является дискриминацией, заявил amic.ru экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

До конца текущей недели в Алтайском крае прогнозируют рекордное потепление и интенсивное снеготаяние. Однако не обойдется и без ухудшения погодных условий: на регион обрушатся грозы и дожди, а также штормовой ветер.

В 2025 году в Алтайском крае прогнозируется стабильно высокая численность клещей. Об этом в ходе пресс-конференции 2 апреля сообщила главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора и санохраны территории регионального Роспотребнадзора Елена Черкашина. По ее словам, прогноз еще будет уточняться, но мягкая зима была очень благоприятной для кровососущих.