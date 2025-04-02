Дожди, грозы и шторм: разгула стихии ожидают на Алтае в ближайшие дни

Температура воздуха при этом достигнет рекордных +23 градусов

02 апреля 2025, 14:26, ИА Амител

Капли дождя / Фото: unsplash.com / Nick Nice

До конца текущей недели в Алтайском крае прогнозируют рекордное потепление и интенсивное снеготаяние. Однако не обойдется и без ухудшения погодных условий: на регион обрушатся грозы и дожди, а также подует штормовой ветер. Такие данные приводит краевой Гидрометцентр.

3 апреля погода в регионе будет стабильной: температура воздуха составит +12...+17 градусов, по востоку – от +6 до +11 градусов. День пройдет преимущественно без осадков, ожидается интенсивное снеготаяние. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 6–11 м/с, местами порывы достигнут 16 м/с.

4 апреля на юге края рекордно потеплеет до +23 градусов. Согласно прогнозу, сутки пройдут преимущественно без осадков, но ветер усилится: он подует в южном направлении со скоростью 10–15 м/с, порывы местами достигнут 19–24 м/с.

5 апреля похода ухудшится: в отдельных районах пройдет небольшой, по востоку местами умеренный дождь, также возможны грозы. Скорость ветра составит 13–18 м/с, местами порывы увеличатся до 19–24 м/с.

По данным gismeteo.ru, 6 апреля осадков и сильного ветра не будет, однако дожди снова хлынут 7 апреля и будут лить трое суток – до 9 апреля. При этом самый интенсивный дождь придется на 8 апреля. В этот день ожидают выпадения 16,5 мм осадков.

О неустойчивой погоде также предупреждала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых. По словам синоптика, это связано с чередованием активных североатлантических циклонов с азиатскими антициклонами.

Помимо этого, жаркий апрель пообещал Алтайскому краю глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Согласно его прогнозу, температура в регионе выйдет за рамки среднемноголетних значений. Такая ситуация сложится в трех округах: на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.