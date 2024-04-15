Такой день. Ремонт разрушенных мостов в Алтайском крае и рост потребительского спроса

О главных событиях региона за 15 апреля

15 апреля 2024, 23:52, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unsplash.com

Внеплановое отключение горячей воды и отопления произошло из-за аварии в Барнауле. Без ресурса остались десятки зданий в центре краевой столицы. Уже вечером ремонт завершили и тепло в дома вернули.

В низменных местах в районе городской набережной, где возможно наибольшее подтопление, установлена водоналивная дамба и песчаные заграждения протяженностью более 800 метров, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным администрации города, сегодня, 15 апреля, на 12:00 по местному времени уровень воды составил 704 см при критической отметке 700 см. В частном секторе ожидаются локальные подтопления в прибрежной зоне.

Алтайский край занял 59-е место из 85 в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса. В регионе среднемесячные потребительские траты в 2023 году – 26,2 тыс. рублей. Изменение потребительского спроса в 2023 году +2,9%.

Два моста – в Топчихинском и Панкрушихинском районе, – поврежденных паводковыми водами, восстановят. Работы начнут сразу, как отступит вода и позволят условия.