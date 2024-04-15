В Камне-на-Оби продолжают укреплять берег для защиты от подтопления

На месте работает опергруппа из Барнаула

15 апреля 2024, 14:40, ИА Амител

Затопленная дорога в Алтайском крае / Фото: t.me/mintrans22

В низменных местах в районе городской набережной, где возможно наибольшее подтопление, установлена водоналивная дамба и песчаные заграждения протяженностью более 800 метров, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным администрации города, сегодня, 15 апреля, на 12:00 местного времени уровень воды составил 704 см при критической отметке 700 см. В частном секторе ожидаются локальные подтопления в прибрежной зоне.

"Для жителей развернут пункт временного размещения. По состоянию на 13:00 обратившихся нет", – уточнили в ведомстве.

Продолжается берегоукрепление, специалисты следят за состоянием водоналивных дамб, подсыпают грунт.

"Ледоход идет, но ниже по течению еще ледостав, есть промоины, вода уходит по протокам с затоплением пойменной части – ниже Камня-на-Оби, до Крутихи", – рассказали в МЧС.

На месте работает опергруппа из Барнаула. С помощью беспилотной авиации идет постоянный мониторинг ледохода. Ситуация находится на контроле Центра управления ГУ МЧС России по Алтайскому краю.