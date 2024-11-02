Такой день. Рост цен на масло и западный циклон на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 2 ноября

02 ноября 2024, 23:39, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com / Ken Cheung

Западный циклон принесет потепление в Алтайский край 6 ноября. Днем температура воздуха повысится до +6...+11 градусов, но уже 7-го числа в регионе резко похолодает, пойдет мокрый снег и дождь, поднимется порывистый ветер. В регионе, по предварительным данным, могут объявить штормовое предупреждение. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.

Правый берег Оби в Барнауле к 2040 году планируют застроить многоэтажками. Эта концепция легла в предварительный проект генплана развития города, которую в ближайшие дни презентуют жителям краевой столицы. Об этом изданию "Толк" в интервью рассказал первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров. Таким образом, может исполниться давняя мечта архитекторов, которые уже несколько десятилетий хотят одновременно развивать два берега города, как и в других крупных городах Сибири.

Калманский районный суд продлил меру пресечения возможному "политеховскому" маньяку Виталию Манишину до 21 февраля 2025 года. Это сделано для того, чтобы закончить судебное следствие по делу, сообщили amic.ru в Калманском районном суде.

Взрывной рост цен на сливочное масло продолжается в Алтайском крае. Это следует из отчета Алтайкрайстата за 28 октября, в котором средняя стоимость килограмма вновь выросла.