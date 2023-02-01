Такой день. Шанс на сокращение срока ремонта моста на Новом рынке и новый ректор АГИК

О главных событиях Алтайского края за 1 февраля

01 февраля 2023, 23:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сроки ремонта моста на Новом рынке в Барнауле могут сократиться, этот вопрос городские власти и подрядчик рассмотрят во втором квартале 2023 года, когда рабочие приступят к устройству пролётов на объекте. Пока же график завершения работ не меняется, мост планируют построить к 30 ноября 2023 года.

Жительница Тальменского района признана виновной в гибели двоих своих детей и матери в результате пожара. В мае 2022 года женщина приобрела в собственность дом. Зная о неисправностях в электрической проводке на веранде жилого помещения, она не стала её чинить.

Исполняющей обязанности ректора Алтайского государственного института культуры назначена Олеся Кутькина. C 2016 года она занимала должность проректора по учебной работе. Исполнять обязанности ректора она будет до проведения выборов руководителя института.

В Барнауле почти половина (42%) мужчин согласились бы взять отпуск по уходу за ребёнком вместо жены. Большинство мужчин (58%) по-прежнему не представляет себя в роли отца-декретника. Из них каждый третий (33%) ни в коем случае не согласится взять отпуск по уходу за ребёнком вместо жены, ещё 25% скорее исключают такую возможность.