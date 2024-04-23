Такой день. Сход трамвая с путей в Барнауле и бесплатный проезд в Родительский день

О главных событиях Алтайского края за 23 апреля

23 апреля 2024, 23:50, ИА Амител

Закат у моря / Фото: unsplash.com

Рынок труда в Алтайском крае превратился в рынок соискателя – несмотря на рост зарплат, предприятия региона продолжают испытывать кадровый кризис. Почему работодатели не всегда могут повышать зарплаты, пробит ли потолок доходов в регионе, заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он также рассказал о планах застройки правого берега Оби в Барнауле, о том, сколько сегодня жителей края находится на СВО и ждать ли кадровых ротаций в команде правительства.

В Барнауле в День поминовения усопших будет организован бесплатный проезд до мест захоронения. Глава города Вячеслав Франк поручил комитету по дорожному хозяйству и транспорту организовать работу соответствующих маршрутов, а также на особый контроль взять график выхода транспорта.

В Барнауле временно изменили движение трамваев из-за поломки путей в районе площади Октября. Там сошел с рельсов новый трамвай.