В Барнауле изменили три трамвайных маршрута из-за поломки путей на площади Октября

Из-за неисправности также немного изменили схему движения троллейбусов

23 апреля 2024, 18:15, ИА Амител

Трамваи на площади Октября / Фото: Barnaul 22

В Барнауле временно изменили движение трамваев из-за поломки путей в районе площади Октября. Ранее там сошел с рельсов новый трамвай.

Как сообщили в мэрии, на месте работают специалисты "Горэлектротранса" и устраняют неисправность. На время работ движение в сторону Нового рынка организовано так:

маршрут № 4: станция Депо № 1 – Анатолия – пл. Свободы – Анатолия – станция Депо № 1;

маршрут № 1: станция пл. Свободы – Анатолия – Челюскинцев – Северо-Западная – Калинина – далее по маршруту;

маршрут № 7: Кордон – Красноармейский – Анатолия – Челюскинцев – Антона Петрова – далее по маршруту.

Кроме того, изменения затронули троллейбусы № 1 и 7 – до Речного вокзала они едут через площадь Победы.