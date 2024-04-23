В Барнауле изменили три трамвайных маршрута из-за поломки путей на площади Октября
Из-за неисправности также немного изменили схему движения троллейбусов
23 апреля 2024, 18:15, ИА Амител
Трамваи на площади Октября / Фото: Barnaul 22
В Барнауле временно изменили движение трамваев из-за поломки путей в районе площади Октября. Ранее там сошел с рельсов новый трамвай.
Как сообщили в мэрии, на месте работают специалисты "Горэлектротранса" и устраняют неисправность. На время работ движение в сторону Нового рынка организовано так:
- маршрут № 4: станция Депо № 1 – Анатолия – пл. Свободы – Анатолия – станция Депо № 1;
- маршрут № 1: станция пл. Свободы – Анатолия – Челюскинцев – Северо-Западная – Калинина – далее по маршруту;
- маршрут № 7: Кордон – Красноармейский – Анатолия – Челюскинцев – Антона Петрова – далее по маршруту.
Кроме того, изменения затронули троллейбусы № 1 и 7 – до Речного вокзала они едут через площадь Победы.
18:29:02 23-04-2024
А разве 4 маршрут еще существует.....То один то два и то только днем пустят, про него уже давно забыли....
18:34:51 23-04-2024
Старые Чехи ходили, и тут поломка путей, после покупки новых белорусов. Как Новые Белорусские трамваи ушатывают старые барнаульские рельсы....
19:14:41 23-04-2024
Причина схода с рельс?
19:52:28 23-04-2024
Гость (19:14:41 23-04-2024) Причина схода с рельс?... "из-за поломки путей"
20:04:52 23-04-2024
Гость (19:52:28 23-04-2024) "из-за поломки путей"... Причина поломки путей?
20:34:38 23-04-2024
Гость (20:04:52 23-04-2024) Причина поломки путей?... Ненормативно тяжёлый новый трамвай, не подходящий к нашим путям.
21:11:46 23-04-2024
Гость (20:34:38 23-04-2024) Ненормативно тяжёлый новый трамвай, не подходящий к нашим пу... Кто готовил ТЗ на закупку трамваев и почему до сих пор не привлечен к ответственности?
14:24:38 25-04-2024
Гость (21:11:46 23-04-2024) Кто готовил ТЗ на закупку трамваев и почему до сих пор не пр... А. кого привлекать,самих себя?
00:29:56 26-04-2024
Гость (20:34:38 23-04-2024) Ненормативно тяжёлый новый трамвай, не подходящий к нашим пу... Вряд ли, раньше же двухвагонки ходили,дело в службе обслуживания путей
20:36:40 23-04-2024
Во время поломки нового трамвая из Беларуси можно изобрести все новые маршруты.
Для Барнаула отправили откровенный брак. Конкретный брак, это точно. Есть имена, фамилии.
20:42:55 23-04-2024
Причина поломки путей то, что новый трамвай весит в 2 раза больше, чем старые чешские трамваи.
21:39:16 23-04-2024
ну хоть сейчас рельсами займутся.
23:21:43 23-04-2024
А причем здесь трамвай да еще и белорусский,может пути трамвайные говно.Наверное в консерватории что-то подправить надо.
07:46:17 24-04-2024
александр (23:21:43 23-04-2024) А причем здесь трамвай да еще и белорусский,может пути трамв...
Т.е. на закупке новых 10-и трамваев профукали 700 000 000₽, при этом на линию в день выходят всего 2-4 (в основном меньше) машины, теперь надо освоить деньги(лучше в кредит) на прокладку "золотых" рельсов? А что план неплох.