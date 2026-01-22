Такой день. Штрафы за наркограффити и увеличение выплаты при рождении ребенка

О главных событиях региона за 22 января

22 января 2026, 23:50, ИА Амител

Старинное трехэтажное здание на пересечении улицы Никитина и проспекта Социалистического в ближайшее время может пойти под снос – его планируют признать аварийным. Жители дома и арендаторы помещений категорически не согласны с вердиктом об аварийности и утверждают, что объекту просто требуется грамотный капитальный ремонт.

В Алтайском крае планируют ужесточить ответственность за несанкционированные надписи и рисунки на зданиях и объектах благоустройства. Как поясняют депутаты, новые нормы направлены в первую очередь на борьбу с наркорекламой, которая массово появляется на фасадах домов и элементах городской среды. Теперь в законе прямо будет указано, что наносить самовольные надписи и рисунки запрещено не только на объектах благоустройства, но и на фасадах зданий, строений и сооружений.

В Алтайском крае с февраля 2026 года увеличат размер единовременной выплаты при рождении ребенка. После индексации пособий сумма матподдержки для семей составит почти 28,5 тысячи рублей. Как сообщили в Социальном фонде России по Алтайскому краю, с 1 февраля размер единовременной выплаты вырастет по сравнению с прошлым годом, когда родители получали около 27 тысяч рублей. Индексация проводится ежегодно и затрагивает все федеральные пособия.