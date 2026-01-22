В Алтайском крае могут ввести штрафы за незакрашенные "наркограффити" на зданиях

Формально изменения касаются любых рисунков и надписей без согласия собственника

22 января 2026, 09:45, ИА Амител

Наркотики – зло / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае планируют ужесточить ответственность за несанкционированные надписи и рисунки на зданиях и объектах благоустройства. Соответствующие изменения внесут в краевой закон об административных правонарушениях – поправки рассмотрят на ближайшей сессии регионального парламента 29 января.

Как поясняют депутаты, новые нормы направлены в первую очередь на борьбу с наркорекламой, которая массово появляется на фасадах домов и элементах городской среды. Теперь в законе прямо будет указано, что наносить самовольные надписи и рисунки запрещено не только на объектах благоустройства, но и на фасадах зданий, строений и сооружений.

Кроме того, у собственников таких объектов официально появится обязанность своевременно удалять незаконные "росписи". Если этого не сделать, предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составит от 500 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 1 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 5 до 50 тысяч рублей. В том числе санкции могут коснуться управляющих компаний.

В парламенте подчеркивают, что формально изменения касаются любых рисунков и надписей без согласия собственника, однако основной целью остается именно противодействие рекламе наркосбыта. Решение будет принято депутатами Алтайского краевого Законодательного собрания.

