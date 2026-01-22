В Алтайском крае могут ввести штрафы за незакрашенные "наркограффити" на зданиях
Формально изменения касаются любых рисунков и надписей без согласия собственника
22 января 2026, 09:45, ИА Амител
В Алтайском крае планируют ужесточить ответственность за несанкционированные надписи и рисунки на зданиях и объектах благоустройства. Соответствующие изменения внесут в краевой закон об административных правонарушениях – поправки рассмотрят на ближайшей сессии регионального парламента 29 января.
Как поясняют депутаты, новые нормы направлены в первую очередь на борьбу с наркорекламой, которая массово появляется на фасадах домов и элементах городской среды. Теперь в законе прямо будет указано, что наносить самовольные надписи и рисунки запрещено не только на объектах благоустройства, но и на фасадах зданий, строений и сооружений.
Кроме того, у собственников таких объектов официально появится обязанность своевременно удалять незаконные "росписи". Если этого не сделать, предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составит от 500 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 1 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 5 до 50 тысяч рублей. В том числе санкции могут коснуться управляющих компаний.
В парламенте подчеркивают, что формально изменения касаются любых рисунков и надписей без согласия собственника, однако основной целью остается именно противодействие рекламе наркосбыта. Решение будет принято депутатами Алтайского краевого Законодательного собрания.
Ранее в Алтайском крае задержали 22-летнего наркосбытчика, которому грозит до восьми лет за один грамм марихуаны с изолентой и магнитами.
Давно пора, пока не позвонишь 20 раз в УК никто не закрасит. Даже на заборе школы надписи и никто не реагирует
11:45:56 22-01-2026
Гость (09:56:50 22-01-2026) Давно пора, пока не позвонишь 20 раз в УК никто не закрасит.... А почему стоимость этого ущерба с вандалов не взыскивают? Это же из взносов жильцов деньги уходят, а значит придется не делать что-то другое, полезное.
Да, а почему в управляшку вам лень позвонить?
10:25:43 22-01-2026
Ну по аналогии с незаконной торговлей а неположенных местах. Просто не покупайте, чем они вам мешают то.
Крупный бизнес конкурентов выдавливает?
10:38:05 22-01-2026
Странно. Почему не ловят и не наказывают тех, кто эти надписи наносит?
11:40:58 22-01-2026
гость (10:38:05 22-01-2026) Странно. Почему не ловят и не наказывают тех, кто эти надпис... Потому что собственникам и управляшкам охранять свои здания нельзя. Максимум камеры поставить, но камера не охраняет а только пишет. Кроме того, кто будет потом искать субчиков с видеозаписей? Доводить дело до суда? Взыскивать с "художников" затраты на восстановление?
Гораздо проще сделать виноватыми собственников и управляшек.
Тоже самое было, когда решение проблемы внаглую бесплатно катающихся детей вылилось просто в запрет высаживать безбилетников. И ведь ни с одного родителя такого ребенка даже стоимость проезда в пользу перевозчиков не взыскали.
Короче, виноваты всегда сами терпилы.
11:48:55 22-01-2026
Гость (11:40:58 22-01-2026) Потому что собственникам и управляшкам охранять свои здания .Кроме того, кто будет потом искать субчиков с видеозаписей? Доводить дело до суда? Взыскивать с "художников" затраты на восстановление?.. А что, наркоторговцев совсем не ищут? До суда дела не доводят?
12:14:22 22-01-2026
Гость (11:48:55 22-01-2026) А что, наркоторговцев совсем не ищут? До суда дела не доводя... А что, стены разрисовывают только наркопродавцы?
13:31:57 22-01-2026
Гость (12:14:22 22-01-2026) А что, стены разрисовывают только наркопродавцы?... Прочитайте ещё раз статью: "В парламенте подчеркивают, что формально изменения касаются любых рисунков и надписей без согласия собственника, однако основной целью остается именно противодействие рекламе наркосбыта."
11:50:17 22-01-2026
гость (10:38:05 22-01-2026) Странно. Почему не ловят и не наказывают тех, кто эти надпис... Надо не только их наказывать, а и тех, кто граффити рисует. На Павловском тракте возле остановки Панфиловцев только недавно подземный переход очистили от разных уродских надписей и рисунков, стены покрасили заново. И вот снова там все испохабили. Штрафы от 100 тыс. руб. надо вводить, а за повторное нарушение отправлять на принудительные общественные работы. Если культуры у людей нет, то может быть хоть через наказание дойдет, что не надо заниматься вандализмом.
11:46:53 22-01-2026
Надписи содержат номера телефонов. Почему ими не интересуется полиция, а только наркоманы?
13:25:09 22-01-2026
Я надеюсь они проработают механизм, кто и как должен будет фиксировать незаконные "росписи" до удаления. А то без фиксации удалятору грозит статья 237 УК РФ Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.