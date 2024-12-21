Такой день. Смертельное ДТП и падение штукатурки с потолка в алтайской школе

Главное за 21 декабря

21 декабря 2024, 23:31, ИА Амител

Фото: Jorge Fernández Salas / unsplash.com

В Алтайском крае погибли два человека в результате ДТП в Топчихинском районе. Авария случилась 21 декабря около 13:20 на 98-м километре трассы А-322.

В селе Топчиха Алтайского края во время урока в школе упала часть штукатурки с потолка. Прокуратура проводит проверку.

Новый гаражный комплекс планируют построить на Павловском тракте на въезде в Барнаул. Там намерены хранить "Газели".

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад после высадки ребенка из автобуса в Барнауле. Мальчик поздним вечером и в мороз оказался в неизвестном для него месте из-за того, что ему не хватило 5 рублей на проезд.