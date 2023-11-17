Такой день. Смертный приговор барнаульским карпам и реальные сроки воспитателям

О главных событиях Алтайского края за 16 ноября

17 ноября 2023, 00:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

16 ноября Алтайский краевой суд, наконец, дал реальные сроки двум бывшим воспитателям, которые проходят по делу об истязаниях в детском саду Happy Baby. В колонию общего режима отправятся Татьяна Нагих и Оксана Чегрова. Ранее (по решению суда от 2021 года) первая получила пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года с запретом заниматься педагогической деятельностью на три года.

Два мальчика пропали в Барнауле. Дети ушли в неизвестном направлении вчера, 15 ноября. Ориентировку распространили и по родительским чатам. Как сообщил корреспондент amic.ru, мальчики ушли из дома на проспекте Комсомольском.

Вот уже несколько недель внимание барнаульцев приковано к судьбе карпов, обитающих в парке. Рыб должны были выловить и перевезти на место зимовки еще в октябре, однако этого до сих пор не произошло. Почему – мы писали здесь. Сейчас руководство размышляет: а не оставить ли рыб зимовать в пруду? Аmic.ru выяснил у экспертов, есть ли шансы у карпов пережить сибирскую зиму в таких условиях.