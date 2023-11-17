Такой день. Смертный приговор барнаульским карпам и реальные сроки воспитателям
О главных событиях Алтайского края за 16 ноября
17 ноября 2023, 00:37, ИА Амител
16 ноября Алтайский краевой суд, наконец, дал реальные сроки двум бывшим воспитателям, которые проходят по делу об истязаниях в детском саду Happy Baby. В колонию общего режима отправятся Татьяна Нагих и Оксана Чегрова. Ранее (по решению суда от 2021 года) первая получила пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года с запретом заниматься педагогической деятельностью на три года.
Два мальчика пропали в Барнауле. Дети ушли в неизвестном направлении вчера, 15 ноября. Ориентировку распространили и по родительским чатам. Как сообщил корреспондент amic.ru, мальчики ушли из дома на проспекте Комсомольском.
Вот уже несколько недель внимание барнаульцев приковано к судьбе карпов, обитающих в парке. Рыб должны были выловить и перевезти на место зимовки еще в октябре, однако этого до сих пор не произошло. Почему – мы писали здесь. Сейчас руководство размышляет: а не оставить ли рыб зимовать в пруду? Аmic.ru выяснил у экспертов, есть ли шансы у карпов пережить сибирскую зиму в таких условиях.
08:32:44 17-11-2023
У Вакаева денех на сеть нет?
10:19:01 17-11-2023
Зато мальчишкам запрещали рыбачить.
10:19:17 17-11-2023
А эксперты могут проанализировать, может их можно к лебедям на незамерзающее озеро!!! Такой шанс спасти, только вопрос с транспортировкой! Сетями же можно выловить!
10:19:29 17-11-2023
А эксперты могут проанализировать, может их можно к лебедям на незамерзающее озеро!!! Такой шанс спасти, только вопрос с транспортировкой! Сетями же можно выловить!
13:53:25 17-11-2023
Гость (10:19:29 17-11-2023) А эксперты могут проанализировать, может их можно к лебедям ... Лед уже лежит, понимаешь? Хотя можно и тебя под лед загнать – карпов в сети загонять.