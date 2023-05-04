Такой день. Снос аварийного дома на Ленина и алтайские министры в медиарейтинге
О главных событиях Алтайского края за 4 мая
04 мая 2023, 23:57, ИА Амител
В Барнауле начали сносить ещё один аварийный дом. Строение № 133 по проспекту Ленина признали аварийным в апреле 2022 года. В марте у него обрушилась часть фасада.
В Алтайском крае представили очередной рейтинг упоминаемости членов правительства региона и руководителей органов исполнительной власти. Первые четыре места заняли министры.
Жители Алтайского края собрали 23 млн рублей на дополнительное благоустройство 86 дворов по программе "Формирование комфортной городской среды". Они решили профинансировать работы, не входящие в обязательный перечень. Это, например, благоустройство детских и спортивных площадок, а также установка малых архитектурных форм. Теперь им сделают всё это сверх нормы. Об этом на пресс-конференции 4 мая рассказал министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилёв.
Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилёв высказался о создании так называемого парка 300-летия Барнаула за торговым центром "Европа". Благоустройство этой территории – следующий шаг в развитии краевой столицы, сказал чиновник на пресс-конференции 4 мая.
02:08:40 05-05-2023
К вашим новостям можно добавить еще одну очень актуальную! Почему в Новоалтайске и Бийске мэрами подписан документ о завершении отопительного сезона 4 и 5 мая соответственно, а в Барнауле опять нет!! В этих городах на основании предстоящей жары на праздниках власть услышала просьбы горожан и не стала дожидаться пресловутых 5 дней со среднесуточной температурой в 8 градусов. У нас же не просто не отключают, а наоборот включили сегодня на полную катушку! Полтора месяца, со средины марта ,мы мерзли, батареи были еле теплые, куда мы только не обращались! Сидели с обогревателями, а ответ был один- у вас же 20 градусов есть- это норма!!; А сейчас 30 градусов- это тоже норма!? Почему СГК издевается над жителями Барнаула и власти ей потакают! Уже третий год одно и тоже! Уважаемый власти Барнаула взгляните на прогноз погоды на все предстоящие праздники- неужели это не основание для того, чтобы люди комфортно чувствовали себя в квартирах и не платили денбги адскую жару! P.S. Куда обращаться в праздники за актом о перетопе?