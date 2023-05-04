Такой день. Снос аварийного дома на Ленина и алтайские министры в медиарейтинге

О главных событиях Алтайского края за 4 мая

04 мая 2023, 23:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле начали сносить ещё один аварийный дом. Строение № 133 по проспекту Ленина признали аварийным в апреле 2022 года. В марте у него обрушилась часть фасада.

В Алтайском крае представили очередной рейтинг упоминаемости членов правительства региона и руководителей органов исполнительной власти. Первые четыре места заняли министры.

Жители Алтайского края собрали 23 млн рублей на дополнительное благоустройство 86 дворов по программе "Формирование комфортной городской среды". Они решили профинансировать работы, не входящие в обязательный перечень. Это, например, благоустройство детских и спортивных площадок, а также установка малых архитектурных форм. Теперь им сделают всё это сверх нормы. Об этом на пресс-конференции 4 мая рассказал министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилёв.

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилёв высказался о создании так называемого парка 300-летия Барнаула за торговым центром "Европа". Благоустройство этой территории – следующий шаг в развитии краевой столицы, сказал чиновник на пресс-конференции 4 мая.