Такой день. Согласованный митинг против роста тарифов ЖКХ и двое погибших в ДТП

Главное за 4 февраля

04 февраля 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Администрация Барнаула согласовала митинг против роста тарифов ЖКХ. Массовая акция пройдёт в воскресенье, 12 февраля, в 12:00 в сквере имени Титова.

Также аналогичные митинги состоятся в Рубцовске и Камне-на-Оби – они уже согласованы с местными властями.

В Алтайском крае следователи проводят проверку по жалобе жителей села Первомайского Смоленского района на холод в квартирах двух домов.

Люди рассказывали, что проблема актуальна уже несколько лет.

Два человека погибли и один пострадал в результате массового ДТП на 65-м километре трассы Белоярск – Заринск.

Авария случилась поздним вечером 3 февраля. Предварительно установлено, что мужчина 1987 года рождения ехал на ВАЗ-2107 из Заринска в сторону Новоалтайска, но по пути выехал на встречку и столкнулся с Nissan Primera под управлением мужчины 1991 года рождения. Затем произошло столкновение Nissan с Hyundai Solaris, за рулём которого был молодой человек 1997 года рождения, движущийся за ним в попутном направлении.

В Барнауле закрылся популярный ночной клуб Che Guevara, расположенный на Красноармейском проспекте. Об сообщили организаторы концерта группы "Свидание", которая должна была выступить в заведении 24 марта.

При этом на странице клуба во "ВКонтакте" сообщений об этом нет.