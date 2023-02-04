Власти Барнаула согласовали митинг против роста тарифов ЖКХ

Акция пройдёт 12 февраля

04 февраля 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

Администрация Барнаула согласовала митинг против роста тарифов ЖКХ. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального отделения КПРФ.

Массовая акция пройдёт в воскресенье, 12 февраля, в 12:00 в сквере имени Титова.

Также аналогичные митинги пройдут в Рубцовске и Камне-на-Оби – они уже согласованы с местными властями, сообщала депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова.

В частности, в Рубцовске мероприятие состоится 5 февраля – в 14:00 на Набережной им. Н.Ф. Петрова. В Камне-на-Оби – 12 февраля в 12:00 на площади 50 лет Советской власти (Набережная Оби).

А вот администрация Бийска уже в третий раз отказала в проведении акции на Петровском бульваре.

На этот раз его хотели провести 12 февраля в районе арт-объекта "Бийск – ворота Алтая". Но, как пишет "Бийский рабочий", власти сочли, что звуковая аппаратура, которую будут использовать организаторы, может создать опасность для слабовидящих, которые неподалёку переходят дорогу по пешеходному переходу со звуковым сигналом для них. К тому же площадка у стелы "Бийск – ворота Алтая" не способна вместить заявленные организаторами 700 человек.