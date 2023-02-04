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Власти Барнаула согласовали митинг против роста тарифов ЖКХ

Акция пройдёт 12 февраля

04 февраля 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Администрация Барнаула согласовала митинг против роста тарифов ЖКХ. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального отделения КПРФ.

Массовая акция пройдёт в воскресенье, 12 февраля, в 12:00 в сквере имени Титова.

Также аналогичные митинги пройдут в Рубцовске и Камне-на-Оби – они уже согласованы с местными властями, сообщала депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова.

В частности, в Рубцовске мероприятие состоится 5 февраля – в 14:00 на Набережной им. Н.Ф. Петрова. В Камне-на-Оби – 12 февраля в 12:00 на площади 50 лет Советской власти (Набережная Оби).

А вот администрация Бийска уже в третий раз отказала в проведении акции на Петровском бульваре.

На этот раз его хотели провести 12 февраля в районе арт-объекта "Бийск – ворота Алтая". Но, как пишет "Бийский рабочий", власти сочли, что звуковая аппаратура, которую будут использовать организаторы, может создать опасность для слабовидящих, которые неподалёку переходят дорогу по пешеходному переходу со звуковым сигналом для них. К тому же площадка у стелы "Бийск – ворота Алтая" не способна вместить заявленные организаторами 700 человек.

 

Комментарии 24

  • Приду, пусть власть услышит недовольство народа.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Сквер имени Титова в Барнауле законодательно выделен для проведения митингов, согласование не требуется, достаточно уведомления.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • А почему бийские власти так боятся проведения митинга? Обращаюсь к г-ну Щигореву: Нужно уметь служить людям и слышать правду!
    04 февраля, Гость   Ответить
  • А ни че что тарифы уже давно выросли и надо было в августе хотя бы это проводить
    04 февраля, Гость   Ответить
  • А люди в нашем доме всё решили без властей - взяли и вырубили отопление до минимума. Зима в самом разгаре и придётся из -за них, глупых мёрзнуть. Написали коллективную заяву в УК, ну они и вырубили. Надо всё таки думать над установкой счётчиков в квартирах на отопление. Кто хочет тепла и может платить, пусть получают ресурс в полном объёме, кто не хочет - пусть мёрзнут. Тариф никто не уменьшит, а мёрзнуть будут все, кто и согласен платить.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • " а мёрзнуть будут все, кто и согласен платить." - ну вот придут в деревню каратели, они же не всех убивать будут. Зачем всем сопротивляться? Кто согласен с оккупационным режимом, того ведь не расстреляют? Ведь точно не расстреляют?
    04 февраля, Гость   Ответить
  • хоть митинг, хоть петтинг. СГК стрижёт купюры при полном одобрямс режима
    04 февраля, Гость   Ответить
  • У тебя "ку - ку"? Какие каратели - иди проспись
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Тарифы растут уже много лет, ежегодно. Были и всероссийские митинги, и забастовки, и протесты. Кто-то может привести хоть один пример, когда тарифы после повышения понизились?:)))
    05 февраля, Гость   Ответить
  • А надо было не на Титова, а на пл.Свободы хороводить Там как раз памятник соответствующий стоит Нынешние отпрыски "врагов-народа", такие как стёпа солженицын (заведующий СГК), родолжают народ гнобить
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Система город доигралась с ростом тарифов и прочими махинациями, подставила СГК !
    05 февраля, Гость   Ответить
  • А чем те, кто проводит геноцид русского населения неподьемным увеличением тарифов лучше карателей? Обогрев помещения зимой в Сибири- жизненная необходимость! Не в Африке живем...
    05 февраля, Гость   Ответить
  • В Бийске власть боится народа!!! Уже третий раз отказали в проведении митинга по ЖКХ, под липовыми предлогами. Лишний раз доказывает, что власть за монополистов как СГК, а не на стороне народа. Капитализм...люди по боку.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Искренне жалко тех, кто нахапал "инвестиционных" квартир, сплошь и рядом в ипотеку, продать которые теперь вообще нереально, цены на которые постоянно падают, а платежи за ЖКУ уже равны платежам за ипотеку.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Искренне жалко тех, кто нахапал "инвестиционных" квартир, **** Ты не тех жалеешь, ты себя пожалей. У тех людей деньги есть, а у тебя их нет.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • А какого лешего тарифы повысили в декабре? Ежегодно повышали летом. А в прошлом году обьявили: повысим в декабре, зато летом не будем повышать. Ох нифига себе одолжение сделали! А то что лишние полгода будут теперь с нас больше денег брать, это мы и не заметили. Мы же все тупые овцы! С какого перепуга на полгода раньше нас стали обдирать по более высокой цене? И я ещё понимаю, если бы деньги шли на нужды государства и СВО. А деньги текут отдельным кучкам и так не бедных людей.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • У тех людей деньги есть, а у тебя их нет. **** С какого такого перепугу те, у которых якобы деньги есть, лезут в ипотечную кабалу? Какая-то извращённая у вас логика.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Его уже овободили от должности в конце прошлого года. Тарифы поднял уже новый,наш отчественный.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Они ещё и летом повысят, несмотря на их заверения до 2024 не повышать.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, надеюсь все это услышать от вас на митинге.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • ура!!! нам разрешили.....теперь можно прошение озвучить
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Гость,теперь можно прошение озвучить------так в 1905 году тоже наивные люди были и они так же с прошением к царю пошли
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Гость,теперь можно прошение озвучить------так в 1905 году тоже наивные люди были и они так же с прошением к царю пошли===== так тогда самодержавие было, народ был угнетаем, буржуи владели фабриками и заводами, пароходами, были огромные цены на все, элита презирала народ, постоянно врала , дети богатых при самодержавии учились и жили за границей, поэтому и произошла революция,сейчас у власти люди, которых мы горячо любим и верим им, поэтому она должна нас понять и принять наше слезное прошение
    06 февраля, Гость   Ответить
  • ... думать над установкой счётчиков в квартирах на отопление - в новых домах счетчики и так уже стоят при сдаче дома. А в старых постройках при одной и двухтрубной разводке это не реально! Нужно будет по комплекту приборов учета в каждое помещение.
    06 февраля, Гость   Ответить
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