Такой день. Спад уровня воды и сложности выбора подрядчика для аэропорта Барнаула

О главных событиях Алтайского края за 22 июня

23 июня 2023, 00:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что одну из улиц Барнаула назовут в честь поэта Роберта Рождественского. Идею поддержала дочь поэта Екатерина. Сегодня она прибыла на Алтай, чтобы принять участие в ежегодном литературном фестивале.

АО "Авиапредприятие "Алтай" не смогло с первой попытки найти подрядчика для строительства временного терминала прилета и выдачи багажа. Как следует из данных на сайте госзакупок, все заявки были отклонены.

Интеллектуальный турнир "Золотые умы Алтая" пройдет осенью в нашем регионе для школьников 10-11 классов. Его организатор – известный бизнесмен Федор Спиридонов. В "Переговорке" на amic.ru он рассказал, почему не жалеет заработанных им денег на развитие чужих детей, зачем вообще нужны благотворительные конкурсы и отчего важно, чтобы дети участвовали в разных соревнованиях, даже если взрослые не считают их "одаренными". Еще поговорили о том, в чем уникальность предстоящего турнира "золотых умов" и к чему приводят мечты.

Вторая волна паводка в Алтайском крае идет на убыль. Сейчас уровень воды в реках снижается во всех реках региона.