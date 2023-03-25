Такой день. Спасение насмерть замерзающей в Барнауле и нехватка воды в бутылках

О главных событиях Алтайского края за 24 марта

25 марта 2023, 00:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В мэрии Барнаула 24 марта обсудили подготовку к паводку и прохождение ледохода. Как сообщает пресс-центр городской администрации, в совещании участвовали представители профильных комитетов, районных администраций, городских служб.

По словам главы Алтайского гидрометцентра Дмитрия Савина, в Барнауле 24 марта началось потепление. 26-го числа ожидается уже до +10 градусов днём. По ночам тоже начнёт постепенно теплеть. Всё это – причина активного таяния снега.

В управлении по предпринимательству правительства Алтайского края прокомментировали amic.ru сообщения о нехватке бутилированной питьевой воды в магазинах. Там отметили, что в отдельных розничных объектах Барнаула наблюдался непредвиденный повышенный спрос на бутилированную питьевую воду – в основном на объём 5 литров.

В Барнауле на три дня изменятся схемы движения общественного транспорта в районе Дома быта.

Как сообщили в мэрии, проезд с 22:00 24 марта по 27 марта будет организован следующим образом.

В Алтайском крае участковый уполномоченный полиции спас женщину, которая почти сутки провела на морозе в лесу. Инцидент произошёл в середине февраля в Борзовой Заимке.

Жительница барнаульского посёлка Борзовая Заимка написала письмо на имя начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна с благодарностью в адрес участкового пункта полиции Южный старшего лейтенанта Алексея Сибирцева. В своём письме она подробно раскрыла события того дня, который едва не окончился трагедией.