Такой день. Срыв вечерних рейсов автобусов в Барнауле и новый глава алтайского ФАС

О главных событиях Алтайского края за 1 февраля

01 февраля 2024, 23:45, ИА Амител

Зимний лес ночью / Фото: unsplash.com

В Барнауле провели проверку работы и санитарно-технического состояния маршруток и выявили ряд нарушений. За нарушения графика поездок и срыв вечерних рейсов перевозчикам направят пять претензий и семь требований об уплате штрафов.

В крови танцора Дмитрия Красилова не обнаружили следов наркотиков. Причиной смерти шоумена стали последствия эндокринопатии – заболевание, которое спровоцировано нарушением работы эндокринных желез.

Сегодня, 1 февраля, три первых белорусских трамвая вышли на линию в Барнауле. Корреспондент amic.ru не могла не протестировать новый вагон. Правда, пришлось долго стоять на остановке, чтобы подъехал необходимый электротранспорт, но это того стоило.

Андрей Гостюшев стал новым руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю. Совместно с замглавы ФАС России Нелли Галимхановой встретился с губернатором Виктором Томенко. Они обсудили актуальные вопросы взаимодействия в области антимонопольного регулирования, защиты конкуренции и организации госзакупок.