Такой день. Срыв закупки по мосту в Барнауле и видео отъема детей у матери-инвалида

О главных событиях Алтайского края за 9 октября

09 октября 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Отопление отключат в 52 многоквартирных и 70 частных домах Барнаула. Рабочим необходимо демонтировать заглушки – их устанавливали в период реконструкции теплосети по Павловскому тракту, 247, чтобы во время проведения ремонта у жителей оставалась горячая вода. На эти работы потребуются сутки – горячую воду отключат с 09:00 часов 10 октября до 09:00 часов 11 октября.

Барнаул занял 21-е место в топ-30 лучших российских городов для ведения бизнеса. Столица Алтайского края получила 53,2 итогового балла. Объем отгруженных товаров крупными и средними предприятиями Барнаула за два года, с 2020 по 2022-й, вырос на 45% – до 157,4 млрд рублей. В среднем 34 190 рублей частных инвестиций в основной капитал пришлось на одного жителя в 2020-2022 годах.

В распоряжении amic.ru появилось полное видео с детьми, которых отец-барнаулец в марте 2023 года увез в краевую столицу, забрав их у матери-инвалида Юлии Сталевой из Москвы без предупреждения. Женщина дала детей мужчине на неделю, но уже полгода живет без своих чад.

"Алтайавтодор" пытался найти подрядчика для технического обслуживания и ремонта оборудования на Новом мосту через Обь в Барнауле. За все это выбранной компании предлагалось максимум 6,8 млн рублей. На лот заявку подала всего одна фирма, которая и стала победителем. Однако некий бизнесмен из Тамбова Захиджон Тожибаев направил на закупку жалобу в антимонопольную службу и процедуру приостановили. При этом данная "кляуза" далеко не первая в карьере Тожибаева, и этого бизнесмена в интернете называют "профессиональным жалобщиком": за год он пытался оспорить уже более двух тысяч закупок.