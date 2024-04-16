Такой день. Старт пассажирской навигации на Оби и судьба "Бессмертного полка"

О главных событиях Алтайского края за 16 апреля

16 апреля 2024, 23:59, ИА Амител

Закат на озере / Фото: unsplash.com

Пассажирскую навигацию на Оби в Барнауле планируют начать уже 26 апреля. Перевозить пассажиров будут по трем социально значимым маршрутам: Барнаул – Рассказиха, Барнаул – Бобровка, Барнаул – Кокуйское. Кроме того, речной порт запустит прогулочные рейсы.

Определенности по поводу проведения акции "Бессмертный полк" в 2024 году у ее организаторов пока нет. Судьба мероприятия по всей России решится только в конце апреля. Об этом amic.ru рассказали устроители шествия.

В мэрии Барнаула amic.ru также сказали, что еще не знают, будет ли в этом году шествие – ждут решения организаторов. Однако сейчас акция указана в плане мероприятий на 9 мая 2024 года.

Денис Голобородько, 31-летний депутат, вице-спикер парламента Алтайского края, возглавил рейтинг народных избранников АКЗС в 2024 году. В этот раз он даже обошел традиционного победителя: спикера Александра Романенко. В лидерах в основном единороссы, в антилидерах – коммунисты.

Такой список депутатов по электоральным и неэлекторальным показателям подготовил Алтайский центр политического консалтинга под руководством политтехнолога Константина Лукина. Рассказываем, кто какие места занял и что не так с рейтингом.

Юбилей Василия Шукшина, 150 лет художнику Николаю Рериху, старт проекта Юрия Башмета – 2024 год в Алтайском крае богат на культурные события. В "Переговорке" на amic.ru министр культуры Елена Безрукова рассказывает, что особенного в этом году будет в нашем крае и что никак нельзя пропустить. Например, впервые за пять лет пройдет театральный фестиваль, на который соберутся лучшие театры страны. В рамках Шукшинского кинофестиваля обсудят применение искусственного интеллекта, впервые представят уникальную выставку картин Николая Рериха и еще много всего – следите за афишей, рекомендует министр. Поговорили также о дворцах культуры, библиотеках, "Пушкинской карте" и о том, каких авторов читают жители Алтайского края.