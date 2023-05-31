Такой день. Суд над директором УК и проблемный шлагбаум на общей дороге в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 31 мая

31 мая 2023, 23:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Директор управляющей компании из Барнаула предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Cуд начнёт рассматривать дело о наледи, которая упала на молодую девушку с крыши дома в январе 2023 года.

Директор алтайского театра кукол Надежда Васильева покидает свой пост через несколько недель. Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова сообщила в соцсетях, что министерство объявило конкурс на замещение должности директора.

Депутат АКЗС от "Коммунистов России" Сергей Малинкович известен своими яркими инициативами: именно он предлагал переименовать 8 марта в Международный день женщины-патриотки и призывал добавить фото советского танка на загранпаспорт. Также Малинкович хотел ввести штрафы за немытое авто, а ещё активно протестовал против введения QR-кодов (да чего он только не предлагал!). Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков по-пролетарски посидел с Сергеем Малинковичем на барнаульской лавочке и узнал, как депутату приходят в голову эти странные инициативы. Кстати, член партии "Коммунисты России" верит в существование инопланетян и йети, которых он мечтает привести в кабинет губернатора Виктора Томенко. Не обошлось и без критики западных ценностей с его стороны (хотя он сам уже много лет пользуется iPhone).

Сразу несколько шлагбаумов появилось в Барнауле в проезде Рыночном, который соединяет улицы Профинтерна и Пионеров. Проехать по этому маршруту, чтобы попасть на Новый рынок, ещё можно, но жители "Жилплощадки" уже сейчас бьют тревогу. По их информации, в ближайшее время проезд Рыночный, который входит в перечень дорог общего пользования, станет доступен только для избранных. В ситуации разбирался amic.ru.