Такой день. Свержение мэра и пожар в частном доме
О главных событиях Алтайского края за 4 декабря
04 декабря 2024, 23:50, ИА Амител
В Рубцовске во время пожара в частном доме огнеборцы спасли взрослого и ребенка.
На момент прибытия спасателей внутри строения было задымление. Специалисты вывели на свежий воздух жильцов и в считанные минуты разобрались с огнем. Он успел повредить потолочное перекрытие.
Автомобильная авария произошла на пр. Ленина в Барнауле.
ДТП случилось возле дома № 131. Одна из машин врезалась в дерево (вероятно, после столкновения с другим авто).
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил в Совет депутатов Камня-на-Оби обращение об удалении в отставку действующего мэра и председателя органа Евгения Чернышова в связи с коррупционными нарушениями.
Свергнуть главу Камня-на-Оби предложили и в ЛДПР. Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Сергей Булаев требует отставки главы Камня-на-Оби Евгения Чернышова.
Депутат подчеркнул, что нормам не соответствует 70% дорог.
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