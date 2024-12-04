Такой день. Свержение мэра и пожар в частном доме

О главных событиях Алтайского края за 4 декабря

04 декабря 2024, 23:50, ИА Амител

Автомобили в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Рубцовске во время пожара в частном доме огнеборцы спасли взрослого и ребенка.

На момент прибытия спасателей внутри строения было задымление. Специалисты вывели на свежий воздух жильцов и в считанные минуты разобрались с огнем. Он успел повредить потолочное перекрытие.

Автомобильная авария произошла на пр. Ленина в Барнауле.

ДТП случилось возле дома № 131. Одна из машин врезалась в дерево (вероятно, после столкновения с другим авто).

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил в Совет депутатов Камня-на-Оби обращение об удалении в отставку действующего мэра и председателя органа Евгения Чернышова в связи с коррупционными нарушениями.

Свергнуть главу Камня-на-Оби предложили и в ЛДПР. Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Сергей Булаев требует отставки главы Камня-на-Оби Евгения Чернышова.

Депутат подчеркнул, что нормам не соответствует 70% дорог.