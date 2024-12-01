Такой день. Теплый декабрь и падение ребенка в котлован

Главное за 1 декабря

01 декабря 2024, 23:30, ИА Амител

Фото: HARALD PLIESSNIG / unsplash.com

В Бийском районе 12-летний школьник упал в котлован во время катания на ледянке. Из западни ребенка доставали спасатели, после чего его увезли в больницу с подозрением на перелом бедра.

В декабре на юге и юго-востоке Сибири, куда входит и Алтайский край, температура воздуха будет около нормы. Избытка осадков в нашем регионе не ожидается.

В Алтайском крае за девять месяцев 2024 года зарегистрировали 1314 новых случаев ВИЧ-инфекции: заболели 712 мужчин и 590 женщин. Среди них большинство (88,7%) – старше 30 лет.

В 2025 году в Бийске начнется строительство модульного бассейна. По словам мэра Виктора Щигрева, город получил 297 млн рублей на строительство спортивных сооружений.