Такой день. Территория под новый парк и Алтайский край в рейтинге доступности бензина

О главных событиях региона за 6 марта

06 марта 2023, 23:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле состоялся аукцион, на котором разыграли земельный участок под строительство парка культуры и отдыха. Территория находится за Новым мостом, напротив магазина "Леруа Мерлен". Победителем аукциона стала компания, производящая растительное масло. Она же летом 2022 года приобрела с торгов соседний участок, на котором также возможно строительство зоны отдыха.

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