Такой день. Томенко в Михайловском и проблемы с водопроводной водой в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 2 апреля

02 апреля 2024, 23:45, ИА Амител

Ночь у горного озера / Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообщался с жителями Михайловского района, в котором устраняют последствия весеннего паводка. По пути в Михайловское на вертолете губернатор осмотрел, как складывается обстановка на реках края. Вместе с главой Михайловского района Евгением Юрьевым и начальником ГУ МЧС по краю Александром Макаровым, а также другими ответственными должностными лицами губернатор проверил, как организована работа с населением, чьи жилые дома и приусадебные участки оказались подтоплены паводковыми водами.

Лишившаяся ноги москвичка Юлия Сталева добилась возвращения двоих четырёхлетних сыновей, которых отец вывез в Барнаул в марте 2023 года. Пресненский районный суд Москвы 1 апреля 2024 года удовлетворил иск девушки по определению места жительства и взыскания алиментов в полном объеме.

Водопроводная вода в кранах жителей Барнаула станет вновь чистой и прозрачной и без запаха, когда вскроется лед на Оби и прогреется река. В водоканале отметили, что для них паводок начинается на 2-3 недели раньше ледохода, когда ухудшается качество речной воды. В этом году сотрудники очистных сооружений зафиксировали первые изменения 17 марта.

Плевок в лицо – так оценивают алтайские свекловоды отказ Черемновского завода принимать у них сырье. 20 лет назад их буквально умоляли помочь производителю встать на ноги и начать выращивать сахарную свёклу. Крестьянам приходилось работать в адских условиях: труд практически полностью был ручным. Они потратились на дорогостоящую технику и наладили процесс. Но в 2024 году от услуг алтайских аграриев отказались. По словам руководителей хозяйств, их "выкинули, как котят". С чем это связано, разбирался amic.ru.