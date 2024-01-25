Такой день. Уголовное дело из-за трескающегося дома и Томенко об успехах Алтая

О главных событиях региона за 25 января

25 января 2024, 23:59, ИА Амител

Зимний хвойный лес / Фото: pxhere.com

В 2023 году алтайские судебные приставы посодействовали трудоустройству свыше 800 должников по алиментам – 561 из них получил работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Всего за прошлый год удалось взыскать 1,2 млрд рублей долгов по алиментам.

"Аппетит приходит во время еды" – так охарактеризовал подъем промышленности в Алтайском крае на фоне зарубежных санкций губернатор региона Виктор Томенко. Он отметил, что если сначала предприятия были вынуждены производить товары, которые перестали получать из-за рубежа, то сейчас им стало интересно покорять новые вершины. Об успехах компаний Алтайского края губернатор рассказал в "Переговорке" на amic.ru. А главный редактор ИА "Амител" Елена Пацар выяснила, как правительство и работодатели борются с кадровым голодом, который сложился в той же промышленности, и что в крае делают для того, чтобы удержать молодежь в селах. Поговорили и о новых проектах, которые будут реализовывать в регионе. Виктор Томенко рассказал, сможем ли мы удовлетворить ожидания туристов и когда сервис на услуги будет соответствовать ценам.

Депутаты Алтайского Заксобрания на сессии 25 января в окончательной редакции скорректировали закон о пчеловодстве. Поправки касались ужесточения правил применения фермерами пестицидов. И если раньше пчелиная тема не вызывала такого интереса среди народных избранников, то в этот раз обсуждение перетекло в бурную дискуссию и стало поводом для шуток. Рассказываем подробнее.

В Барнауле возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших повреждение жилого дома по улице Партизанской, 70б. В СК сообщили, что один из барнаульских застройщиков начал строительство многоквартирного дома с объектами инфраструктуры рядом с двухэтажным жилым домом.