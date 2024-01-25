В Барнауле возбудили дело из-за стройки вплотную, приведшей к растрескиванию дома

Застройщик начал строительство многоквартирника с объектами инфраструктуры рядом с двухэтажным жилым домом

25 января 2024, 13:27, ИА Амител

Строительство возле жилого дома / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших повреждение жилого дома по улице Партизанской, 70б, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Напомним, 15 января поступила информация об образовании трещин на 12-квартирном двухэтажном здании 1957 года постройки. Вечером этого же дня объект признали небезопасным для нахождения. 17 января все жильцы покинули свои квартиры, а СК начал проверку с целью выяснить, могла ли стройка вплотную привести к растрескиванию дома.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ")", – рассказали в ведомстве.

Трещины в жилом доме по улице Партизанской, 70б / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В СК сообщили, что один из барнаульских застройщиков начал строительство многоквартирного дома с объектами инфраструктуры рядом с двухэтажным жилым домом.

"В результате выполнения земляных работ в непосредственной близости к фундаменту жилого дома и систематического намокания неукрепленного грунта вокруг котлована произошло существенное ухудшение состояния двухэтажного дома и появление в нем многочисленных трещин", – пояснили в ведомстве.

"Проведен осмотр поврежденного жилого дома и строящегося объекта, изымается строительно-проектная документация, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются сотрудники организации-застройщика и подрядных организаций, жильцы дома, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств нарушения правил безопасности при ведении строительных работ", – сообщили в СК.

Ранее amic.ru показал, как выглядит потрескавшийся дом в Барнауле и насколько близко к зданию вырыли котлован для многоэтажного сооружения.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина