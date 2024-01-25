В Барнауле возбудили дело из-за стройки вплотную, приведшей к растрескиванию дома
Застройщик начал строительство многоквартирника с объектами инфраструктуры рядом с двухэтажным жилым домом
25 января 2024, 13:27, ИА Амител
В Барнауле возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших повреждение жилого дома по улице Партизанской, 70б, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
Напомним, 15 января поступила информация об образовании трещин на 12-квартирном двухэтажном здании 1957 года постройки. Вечером этого же дня объект признали небезопасным для нахождения. 17 января все жильцы покинули свои квартиры, а СК начал проверку с целью выяснить, могла ли стройка вплотную привести к растрескиванию дома.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ")", – рассказали в ведомстве.
В СК сообщили, что один из барнаульских застройщиков начал строительство многоквартирного дома с объектами инфраструктуры рядом с двухэтажным жилым домом.
"В результате выполнения земляных работ в непосредственной близости к фундаменту жилого дома и систематического намокания неукрепленного грунта вокруг котлована произошло существенное ухудшение состояния двухэтажного дома и появление в нем многочисленных трещин", – пояснили в ведомстве.
"Проведен осмотр поврежденного жилого дома и строящегося объекта, изымается строительно-проектная документация, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются сотрудники организации-застройщика и подрядных организаций, жильцы дома, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств нарушения правил безопасности при ведении строительных работ", – сообщили в СК.
Ранее amic.ru показал, как выглядит потрескавшийся дом в Барнауле и насколько близко к зданию вырыли котлован для многоэтажного сооружения.
13:45:21 25-01-2024
Ничего, мешок денег закроет глаза на трещины.
13:46:24 25-01-2024
И, заметьте, ни одного упоминания названия застройщика...
14:09:15 25-01-2024
вот это поворот
14:13:53 25-01-2024
А где доказательства, что ДО стройки ни одной трещины в здании не было? Есть фото- и видеофиксация этого? Или хозяева решили побырому срубить лёгких денег от застройщика, который им не понравился? Народ, без обид, это древний барак, который должны были снести ещё при Брежневе. Минусуйте на здоровье, вам градостроительство не понять.
15:04:16 25-01-2024
Гость (14:13:53 25-01-2024) А где доказательства, что ДО стройки ни одной трещины в здан... Действительно, где уж нам, сирым да убогим, понять безумную жадность застройщиков, плюющих на все существующие нормы и правила ради получения сверхприбыли...
15:24:04 25-01-2024
Гость (14:13:53 25-01-2024) А где доказательства, что ДО стройки ни одной трещины в здан... Все доказательства на виду, не важно была или не была трещина, тут не вооруженным глазом видно нарушение, в такой близости к дому строить нельзя, у дома есть придомовая территория и как его занесло на нее всем понятно, он делал это целенаправленно, чтобы развалить дом и занять ещё землю, где вы видели что бы строили дом оставив тропинку между домами, наказать по максимуму, чтобы у других желание не возникало.
15:42:27 25-01-2024
Гость (15:24:04 25-01-2024) Все доказательства на виду, не важно была или не была трещин... На каком виду? Есть доказательства, что трещина раскрылась из-за действий третьих лиц? Бараки строились из расчёта на 20 лет, после чего их (внезапно) должны были снести и расселить в хрущёвки. Или 50 лет ждали у моря погоды, а теперь спохватились? Вопросов больше, чем ответов
17:28:52 25-01-2024
Гость (15:42:27 25-01-2024) На каком виду? Есть доказательства, что трещина раскрылась и... Судя по фиггурным переходам между стеной и потолком это нифига не барак
20:38:24 25-01-2024
Гость (15:42:27 25-01-2024) На каком виду? Есть доказательства, что трещина раскрылась и... Дурачье безграмотное бараки давно ещё до 90х снесены, ты для начала разберись в теме.
15:53:59 25-01-2024
Гость (14:13:53 25-01-2024) А где доказательства, что ДО стройки ни одной трещины в здан... купят 5соток земли и вкорячивают небоскреб, куда уж понять и разобраться. Срубить бабла, а с проблемами пусть жители и город разбирается? Нет уж посидите в сизо, подумайте над своим поведением.
17:17:07 25-01-2024
Гость (14:13:53 25-01-2024) А где доказательства, что ДО стройки ни одной трещины в здан... Это не барак, смею заметить. Это хороший дом с широкими подъездами, железобетонными перекрытиями, с высокими потолками. Там живут нормальные люди. Нет алкашни.
17:35:14 25-01-2024
Вася (17:17:07 25-01-2024) Это хороший дом с широкими подъездами, железобетонными перекрытиями, с высокими потолками. Ой ну перестаньте. Откуда там взялись железобетонные перекрытия, если даже в 2gis пишут, что перекрытия деревянные? Высота потолков в квартирах, более чем уверен, что на уровне обычных стандартов. Т.е. где то 2,5 метра, м.б. немного больше. Ну и откуда взяться широкому подъезду если входная дверь стандартного размера? Про то, что там люди замечательные жили не стану спорить. Даже наверное соглашусь с вами.
17:27:16 25-01-2024
Гость (14:13:53 25-01-2024) А где доказательства, что ДО стройки ни одной трещины в здан... Да собственно без разницы, была там трещина ДО строительства или нет. она есть сейчас. и есть котлован по отмостке, не знаю в каком градостроительсве вы шарите, но норм точно не знаете
17:42:30 25-01-2024
Гость (14:13:53 25-01-2024) А где доказательства, что ДО стройки ни одной трещины в здан... Застройщик, перелогинься
00:13:09 26-01-2024
Гость (14:13:53 25-01-2024) А где доказательства, что ДО стройки ни одной трещины в здан... А где доказательства, что ты до удара молотком по голове был не дураком?
14:29:38 25-01-2024
Не только застройщика не видим имен, но и тех, кто дал разрешение и тех, кто обязан был контролировать данную стройку. Если найдутся среди собственников серьезно настроенные собственники - возможно дело не затихнет.
14:44:03 25-01-2024
И новый дом не построили, и старый ушатали(((((
15:27:59 25-01-2024
Тут доказательства даже искать не надо, все на виду, лишить права на строительство и пусть он всем компенсирует столько, чтобы люди довольны были.
15:32:07 25-01-2024
Напомните пожалуйста, Бастрыкин как отреагировал?
15:55:27 25-01-2024
Гость (15:32:07 25-01-2024) Напомните пожалуйста, Бастрыкин как отреагировал?... возбудился
15:34:59 25-01-2024
Ну вот и всё, Клейнатовский, Куликов и Ставицкий все пойдут отдыхать в места не столь отдалённые. Доигрались в бизнесменов-строителей.
15:45:04 25-01-2024
А я напомню вам в чем здесь была проблема. Застройщик хотел выкупить и эту хибару под застройку дворовой территории. Сделали оферту по цене. Но жильцы этого дома выкатили собственные встречные цены. Не все. Но выкупать нужно было целиком. По цифрам говорить не стану, но из хаты в по сути землянке квадратов на 25-30, граждане хотели квадратов под 100 в новостройке. Это неравноценный обмен. В итоге не договорились. Результатом стало разрушение землянки. Что послужило причиной - пускай устанавливает следствие, закажут строительную экспертизу, там будет ясно. Кто и что выиграл по итогу - увидем в конце разбирательства. Адекватность и жадность приводят к разным результатам.
16:29:22 25-01-2024
Гость (15:45:04 25-01-2024)По цифрам говорить не стану, но из хаты в по сути землянке квадратов на 25-30, граждане хотели квадратов под 100 в новостройке. А не стесняйся, скажи по цифрам. Ну и для начала загугли, что такое землянка, прежде чем рот раскрывать. Не можешь обеспечить хотелки хозяев, вали в Новоалтайск и там срывай застройки для людей.
21:17:12 25-01-2024
Гость (16:29:22 25-01-2024) А не стесняйся, скажи по цифрам. Ну и для начала загугли, чт... Землянка - это то что ты видишь на фотографии дома с трещиной. Там люди жить не должны. Это не место для проживания, это место для прозябания.
15:48:32 25-01-2024
Конфисковать у владельцев застройщика всё личное имущество, все их тачки/виллы, и на эти деньги построить новый дом пострадавшим, или купить им нормальные квартиры.
16:56:25 25-01-2024
Гость (15:48:32 25-01-2024) Конфисковать у владельцев застройщика всё личное имущество, ... Да у него нет ничего, король -то голый. Бутылочка игристого до сигаретка..
17:00:28 25-01-2024
А хто разрешил это строительство?
08:48:18 26-01-2024
Грыша (17:00:28 25-01-2024) А хто разрешил это строительство? ... Хороший вопрос !!!