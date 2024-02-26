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Такой день. Вернувшиеся домой бойцы СВО и пожар с последующим расселением в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 25 февраля

26 февраля 2024, 00:18, ИА Амител

Зимняя ночь в горах / Фото: unsplash.com
Зимняя ночь в горах / Фото: unsplash.com

Минздрав Алтайского края проверит инцидент с отказом принять женщину в отделение паллиативной помощи. В министерстве заинтересованы в расследовании случая, поскольку это поможет принять комплексные изменения в маршрутизации пациентов и предотвратить подобные ситуации.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал интервью "Вестям Алтай". Он рассказал, что свыше трех тысяч участников спецоперации из региона вернулись домой, патрулирование лесов для предотвращения пожаров усилят, а край готов к весеннему половодью.

Минувшей ночью в доме на улице 2-й Строительной, 42, произошел пожар. Пострадал один человек. Жильцов здания расселили – эксперты оценили состояние конструкций и пришли к выводу, что здание не пригодно для дальнейшей эксплуатации.

Такой день

Комментарии 2

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Гость

09:54:48 26-02-2024

Вернулись участники СВО, это замечательно, но как они вернулись, по состоянию здоровья или контракт закончился? Верните мобилизованных домой.... пожалуйста живыми.

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Андрей

10:21:44 26-02-2024

Тов. Прокурор, возможно прочитаете отзывы относительно Вашей статьи. Напоминаю, что договор займа/ кредита с физ. лицом оформляется на бумаге. Кто-то пролоббировал дистанционное заключение. Следует вернуться к ГКРФ и выйти с инициативой о запрете дистанционного заключения подобных договоров через подтверждение якобы электронной подписью - люди порой получая в подворотне кредитку от курьера, диктуют код, не понимая что и за что электронно расписываются. Попытки потом получить бумажный договор оканчиваются ничем - договор не дают в банках, начисляют самые разные проценты, взыскивают услуги. За полгода до 100 процентов сверху кредитной суммы. Реклама их заведомо ввод граждан в заблуждение. Самый наглый, вороватый банк - Альфа-Банк.

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