Такой день. Вернувшиеся домой бойцы СВО и пожар с последующим расселением в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 25 февраля

26 февраля 2024, 00:18, ИА Амител

Зимняя ночь в горах / Фото: unsplash.com

Минздрав Алтайского края проверит инцидент с отказом принять женщину в отделение паллиативной помощи. В министерстве заинтересованы в расследовании случая, поскольку это поможет принять комплексные изменения в маршрутизации пациентов и предотвратить подобные ситуации.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал интервью "Вестям Алтай". Он рассказал, что свыше трех тысяч участников спецоперации из региона вернулись домой, патрулирование лесов для предотвращения пожаров усилят, а край готов к весеннему половодью.

Минувшей ночью в доме на улице 2-й Строительной, 42, произошел пожар. Пострадал один человек. Жильцов здания расселили – эксперты оценили состояние конструкций и пришли к выводу, что здание не пригодно для дальнейшей эксплуатации.