Такой день. Визит главы МЧС на Алтай и нашествие клещей

Главное за 13 апреля

13 апреля 2024, 23:15, ИА Амител

Утки на берегу / Фото: unsplash.com

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Алтайский край вечером 12 апреля, а 13-го числа с воздуха оценил ситуацию с паводком в регионе и провел совещание в региональном правительстве. По словам министра, обстановка в крае стабилизировалась, но расслабляться нельзя: есть вероятность второй волны паводка.

В Алтайском крае за минувшую неделю от укусов клещей пострадал 61 человек. Всего с начала сезона активности этих членистоногих (28 марта) в поликлиники края с жалобами на присасывание обратились 67 жителей, в том числе 27 детей.

Власти Алтайского края в 2024 году начнут достраивать 15-километровый участок дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". По словам министра транспорта Антона Воронова, на это потребуется около двух миллиардов рублей.

Жителей Камня-на-Оби призвали спасать свое имущество в связи с надвигающимся подтоплением. Начало ледохода и подъем воды в реке Оби в результате заторов льда ожидается с 14 апреля, предупреждают местные власти.