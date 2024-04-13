В Алтайском крае за неделю от клещей пострадал 61 человек

Сезон активности этих членистоногих начался в регионе 28 марта

13 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

Клещ сидит на пальце / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за минувшую неделю от укусов клещей пострадал 61 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности этих членистоногих (28 марта) в поликлиники края с жалобами на присасывание обратились 67 жителей 17 районов. Среди них – 27 детей до 14 лет.

Также выявили один случай заболевания сибирским клещевым тифом у взрослого жителя Рубцовска.

Ранее в Роспотребнадзоре региона рассказали, что клещей в 2024 году на Алтае ожидается много.