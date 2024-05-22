Такой день. Возможное подтопление Затона и снос кафе "Дубаи" в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 22 мая

22 мая 2024, 23:59, ИА Амител

Закат солнца / Фото: unsplash.com

В связи с подъемом воды в реке Оби возможно подтопление прибрежных территорий поселка Затон под Барнаулом. Пик подъема воды ожидается 23-26 мая.

Проект застройки Лесного пруда в поселке Булыгино стартует спустя годы подготовки. В начале мая 2024 года администрация Барнаула выдала разрешение на создание искусственного земельного участка. Документ действителен всего пять месяцев: в течение этого времени инвестор – компания "МДС-Алтай" – должен завершить работы. Однако, как сообщил amic.ru руководитель организации Виктор Бубенин, искусственный участок будет готов намного быстрее.

Кафе "Дубаи" в Барнауле на Павловском тракте, 138/1, все-таки снесут как самовольную постройку. Владелец заведения Аль-Касем Тамим два года пытался отстоять заведение, но проиграл в кассационной инстанции: решение появилось на сайте Арбитражного суда в начале мая. Объект демонтируют уже в начале июня, рассказал Аль-Касем Тамим amic.ru. Предприниматель хотел взять отсрочку до конца лета, но суд отказал ему и в этом. Amic.ru публикует подробности этой громкой истории.

Мэрия Барнаула объявила аукцион на обслуживание регулируемых маршрутов электротранспорта в городе: троллейбусов и трамваев. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Прием заявок продлится до 29 мая включительно, победителем торгов, судя по всему, станет МУП "Горэлектротранс".