Такой день. Возвращение карпов в "Изумрудный" и проснувшиеся змеи

Главное за 12 апреля

12 апреля 2025, 23:15, ИА Амител

Фото: Adrian Hernandez / unsplash.com

Веселые космонавты гуляли 12 апреля по улицам и паркам Барнаула, поздравляя прохожих с Днем космонавтики. Такую креативную акцию провели активисты Алтайского регионального отделения ЛДПР.

В СНТ "Меланжист" Барнаула возник конфликт между садоводами и председателем. Люди обвиняют Анатолия Хоменко в непрозрачной финансовой отчетности, бездействии, манипуляциях при перевыборах и многом другом.

Карпы барнаульского парка "Изумрудный" закончили зимовать и уже вернулись в пруд. Руководитель парка опубликовал видео, как рыб выпускают в воду.

В Алтайском крае с приходом апрельской жары начали просыпаться змеи. Вышедших из спячки пресмыкающихся уже видели в Баевском районе.